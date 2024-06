Sexy Mama: Kelly Osbourne zeigt ihren straffen Body im Pool!

Bei diesem Körper ist es kaum zu glauben, dass sie dieses Jahr ihren 40. Geburtstag feiern wird! Dass bei Kelly Osbourne in den vergangenen Monaten einige Pfunde gepurzelt sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Jetzt präsentiert die Tochter von Ozzy Osbourne (75) stolz ihren schlanken Bikinibody in einer Story auf Instagram. Und der kann sich definitiv sehen lassen – die britische Musikerin ist kaum wiederzuerkennen!

Gemeinsam mit ihrem Sohn Sidney scheint der einstige Reality-TV-Star einen sonnigen Tag im Pool zu genießen. Kelly trägt einen bunt gemusterten Neckholder-Bikini und stemmt ihre Hände in die Hüften, wodurch sie ihren straffen Bauch perfekt in Szene setzt. Um sich vor der prallen Sonne zu schützen, trägt sie einen schwarzen Sonnenhut mit breiter Krempe und rundet ihren Look mit einer schwarzen Sonnenbrille mit herzförmigen Gläsern ab. Der kleine Sidney dümpelt auf einem aufblasbaren Schwimmring mit Sonnendach neben seiner Mama her. Er trägt einen weißen Fischerhut und ein langärmliges Shirt, während er verschmitzt in die Kamera grinst. Die "Changes"-Interpretin nahm nach der Geburt von Sidney im Jahr 2022 rund 40 Kilo ab. Grund dafür war, dass bei Kelly Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert worden war.

In ihrer Vergangenheit musste die 39-Jährige oft wegen ihres Gewichtsverlustes einstecken. Viele warfen ihr vor, dass sie das Diabetes-Medikament Ozempic als Hilfsmittel für ihre Gewichtsabnahme benutzt habe. Wegen seiner heftigen Nebenwirkungen ist das Mittel jedoch stark umstritten. Kürzlich räumte die "One Word"-Interpretin mit den Gerüchten auf: "Ich weiß, dass alle denken, ich hätte Ozempic genommen. Ich habe kein Ozempic eingenommen. Ich weiß nicht, woher das kommt", verriet sie gegenüber Extra.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, 2024

Getty Images Kelly Osbourne, Tochter von Ozzy Osbourne

