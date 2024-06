So sexy posiert Kylie Jenner im Sonnenuntergang auf Mallorca

Kylie Jenner (26) gönnt sich aktuell eine sonnige Auszeit auf Mallorca. Ihren Fans gewährt die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit nun private Einblicke in ihren Urlaub auf der spanischen Baleareninsel – und zwar mit ein paar heißen Schnappschüssen auf Instagram! Darauf rekelt sich die Unternehmerin an der Reling einer Jacht, während sich hinter ihr eine traumhafte Sonnenuntergangskulisse abspielt. Dabei trägt sie ein hautenges Kleid, das besonders ihre üppige Oberweite zur Geltung bringt.

Bei den Followern stößt die Fotoreihe einmal mehr auf große Begeisterung – binnen weniger Minuten sammeln sich unzählige Nachrichten in der Kommentarspalte. "Kylie ist die schönste Kardashian", "Kylie ist so ein Vibe" oder "Königin der Schönheit", lauten nur einige der Kommentare ihrer Fans. Ein weiterer User schließt sich an und schwärmt: "Du bist eine Göttin, ich fühle mich so geehrt, die gleiche Luft zu atmen wie du!"

Die 26-Jährige ist eine viel beschäftigte Frau: Sie ist nicht nur Realitystar, sondern auch erfolgreiche Multi-Unternehmerin, Model und Influencerin. Mit 399 Millionen Followern [Stand: 3. Juni, 00:11] gehört die Brünette zu den zehn meistgefolgten Personen auf der Social-Media-Plattform Instagram. Laut Forbes betrug ihr Reinvermögen im März 2019 eine Milliarde US-Dollar – damit galt sie als die bisher jüngste Selfmade-Milliardärin.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2024

Getty Images Kylie Jenner im Jahr 2024

