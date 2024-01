Tropischer Ausflug: So startet Kylie Jenner ins neue Jahr!

Ein entspannter Jahresbeginn für Kylie Jenner (26)! Die Reality-TV-Bekanntheit läutete das neue Jahr mit einem tropischen Urlaub ein. Auf ihrem Trip gönnt sich das It-Girl eine Auszeit von dem Trubel in Los Angeles. Der luxuriöse Ausflug kommt nach den lebhaften Feiertagen, an denen sie an der jährlichen Weihnachtsfeier ihrer Familie teilgenommen hatte. Die Beauty gibt ihren Followern nun einen Einblick in ihre Reise – Kylie teilt mehrere Urlaubsfotos!

Auf Instagram postet die 26-Jährige eine Reihe von Schnappschüssen von sich selbst und der Aussicht von ihrem Urlaubsort, die sie mit "2024" betitelt. Auf einem Foto lässt Kylie einen atemberaubenden Sonnenuntergang auf sich wirken, während sie in einem cremefarbenen Spitzenkleid an Bord einer Jacht posiert. Ihre Fans sind von den Aufnahmen vor der traumhaften Kulisse begeistert, aber viele haben eine große Bitte an den Kardashians-Star. "Wir wollen ein Bild zusammen mit Timothée", kommentiert beispielsweise ein Follower.

Seit Monaten spekulieren Fans, was zwischen dem Hollywoodstar Timothée Chalamet (28) und Kylie läuft. Die beiden haben sich bereits des Öfteren zusammen knutschend in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Schauspieler hatte auch an der alljährlichen Weihnachtsfeier der Kardashians teilgenommen.

Instagram/ kyliejenner Kylie Jenner

Instagram/ kyliejenner Kylie Jenner, Januar 2024

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

