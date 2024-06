So vereint Lucien Laviscount Fitness und Arbeitsalltag!

Lucien Laviscount (31) zeigt gerne, was er hat. Immer wieder stellt der Schauspieler seine stählernen Muskeln zur Schau. Doch seine Work-outs in seinen stressigen Alltag zu integrieren, fällt dem Leinwandhottie oftmals gar nicht so leicht, wie er gegenüber Us Weekly gesteht. "Der Schlüssel für mich ist Balance. Balance in allem", erklärt er und fügt hinzu: "Ich würde sagen, dass mein Lebensstil im Allgemeinen gesund ist. Ich liebe es, aktiv zu bleiben und neue Dinge auszuprobieren." Sein eng getakteter Arbeitsplan komme seiner Fitnessroutine dennoch öfter mal in die Quere.

"Es ist schwierig, sich immer richtig zu ernähren und die Struktur zu haben, um so diszipliniert zu sein, wie ich es gerne hätte", gibt er offen zu. Deshalb versuche er, nicht allzu streng mit sich zu sein: "Es ist also wichtig, mir selbst gegenüber Gnade walten zu lassen und die Reise zu genießen." Vor allem in den letzten Monaten war der "Scream Queens"-Star äußerst beschäftigt: Er stand nicht nur für die vierte Staffel der Erfolgsserie Emily in Paris vor der Kamera, sondern auch für ein Musikvideo von Calvin Harris (40).

Und auch in seinem Privatleben soll aktuell einiges los sein. Der Beau soll derzeit mit niemand Geringerem als Shakira (47) anbandeln. Und die Sängerin scheint es ihm wirklich total angetan zu haben: In einem Interview mit Us Weekly sprach Lucien in den höchsten Tönen von der "Hips Don't Lie"-Interpretin. "Shakira ist eine der beeindruckendsten Künstlerinnen auf diesem Planeten. Ihre Hingabe für ihre Kunst, ihre Fans und ihre Liebe für das Leben ist inspirierend", schwärmte er damals und fügte hinzu: "Sie ist eine der schönsten und fleißigsten Personen, die ich jemals kennengelernt habe."

Instagram / its_lucien Lucien Laviscount, Schauspieler

MEGA Lucien Laviscount und Shakira, März 2024

Was denkt ihr über Luciens Strategie, aktiv und gesund zu bleiben?



