Liebe oder Flirt? Das läuft zwischen Shakira und Lucien!

Nach ihrer Trennung von Gerard Piqué (37) schwebt Shakira (47) wohl schon wieder im Liebesglück. Am Set des Musikvideos zu ihrem neuen Song "Puntería" lernte sie Lucien Laviscount (31) kennen – zwischen den beiden soll die Chemie auf Anhieb gestimmt haben. Die Sängerin sei "angenehm überrascht [gewesen], wie charmant und lustig er war." Jedoch wollen sie und der Emily in Paris-Darsteller es langsam angehen lassen. "Shakira und Lucien haben ein lockeres, spielerisches Ding am Laufen", berichtet ein Insider laut Us Weekly, aber fügt hinzu: "Er steht sehr auf sie."

Vorerst scheint also alles rosig auszusehen – jedoch nicht, wenn man das Umfeld der "La Tortura"-Interpretin fragt! "Shakira möchte sich unbedingt verlieben, aber ihre Freunde sind besorgt, weil Lucien sich langsam auf der Promi-Leiter nach oben gearbeitet hat, während er mit Frauen zusammen war, die alle weniger berühmt waren als Shakira", erklärt ein Insider gegenüber Daily Mail. Der Verdacht ist, dass Lucien die Nähe zu der Kolumbianerin nur ausnutzt, um seine eigene Karriere anzukurbeln.

Eigentlich wollte sie sich ohnehin eine Pause von der Liebe nehmen. Shakira und ihr Ex gehen nun schon seit fast zwei Jahren getrennte Wege. Doch den Abstand von Gerard auszuhalten, fiel der zweifachen Mutter gar nicht leicht. Erst die Arbeit an ihrem neuen Album holte sie aus dem Trennungsloch heraus und half ihr, das Ende ihrer Ehe zu verarbeiten. "In gewisser Weise ist es gut, keinen Ehemann zu haben. Ich weiß nicht, warum, aber es hat mich runtergezogen", erklärte sie jüngst im Interview mit Apple Music.

Getty Images Shakira, Filmfestival Cannes 2022

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Jahr 2014

