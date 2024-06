Bestätigt: Prinzessin Madeleine zieht zurück nach Schweden

Prinzessin Madeleine (41) zieht es wohl tatsächlich zurück in ihre Heimat. In den vergangenen Wochen kamen immer wieder die Gerüchte auf, dass die Tochter von Königin Silvia (80) wieder nach Schweden ziehen soll. Zuvor war sie mit ihrem Partner Chris O'Neill (49) und ihren Kindern nach Florida ausgewandert. Nun bestätigt der Palast Madeleines Rückkehr. Das soll bereits im Juni passieren, wie Hofsprecherin Margareta Thorgren gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen verrät. Chris soll vorerst jedoch in den Vereinigten Staaten bleiben.

"Da es sich um einen so großen Umzug handelt, wird die Familie in Etappen kommen, da es sich um ein Haus handelt, das geräumt werden muss und so weiter. Sie leben seit vielen Jahren in den USA, daher gibt es viel zu planen", erklärt die Sprecherin. Wann Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (6) die Rückkehr nach Skandinavien antreten werden, wird nicht verraten.

"Ich verstehe, dass es sich gut anfühlt, nach Hause zu kommen. Heimat ist immer Heimat", äußerte sich Tord Magnuson (83), der Mann von Madeleines Tante Prinzessin Christina (80), im April gegenüber Svensk Damtidning und befeuerte damit die Gerüchteküche um eine Rückkehr. Er fügte noch hinzu: "Auch für die Kinder wird es mit der Schule in Schweden anders sein. Es ist wahrscheinlich eine wohlüberlegte Entscheidung, die die Familie getroffen hat, dass es jetzt an der Zeit ist, nach Hause zu ziehen."

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrer Familie

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden

