"Ekelhafte Menschen": So fand Umut Tekin den Sommerhaus-Dreh

Die Dreharbeiten für Das Sommerhaus der Stars sind offiziell beendet! Nun melden sich die Kandidaten nach und nach in ihren Instagram-Storys zurück – so auch Umut Tekin (27) und Emma Fernlund. Während des Drehs in Bocholt ist wohl einiges passiert, wie das Paar jetzt beteuert. "Wir dürfen natürlich nicht viel verraten, doch eins können wir euch sagen: Das wird wild", teasert die Blondine an und fügt hinzu: "Also meiner Meinung nach ist das die krasseste Staffel, die hier je gedreht wurde." Auch Umut pflichtet ihr bei: "Ihr werdet mit eigenen Augen sehen, was für ekelhafte Menschen es auf der Welt gibt."

Verraten, was genau in der Chaos-WG passiert ist, können die zwei selbstverständlich nicht. Das Verhalten ihrer Co-Stars beschreibt Emma jedoch als "rabiat" und "respektlos". "Was man da alles mitmachen muss, das glaubt einem keiner", erklärt sie und schüttelt den Kopf. "Ohne Scheiß, das war so heftig gewesen. Ich würde euch am liebsten noch so viel mehr erzählen", seufzt auch Umut. Nun stehen die Turteltauben vor der Herausforderung, sich wieder in ihr normales Leben einzugewöhnen. Für ihre eigene Beziehung konnten die beiden jedoch einiges aus der Zeit im Sommerhaus mitnehmen, beteuern sie.

Mit welchen der anderen Kandidaten es genau gekracht hat, plaudern Umut und Emma natürlich nicht aus. Neben den zwei Temptation Island V.I.P.-Stars ziehen auch Alessia Herren (22) und ihr Partner Can, Tessa Bergmeier (34) und ihr Freund Jakob sowie Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) in das Sommerhaus ein. Hinzukommen Raúl Richter (37) und seine Freundin Vanessa Schmitt, Sarah Kern (55) und Tobias Pankow, Gloria Glumac (31) und ihr Michael sowie Theresia Fischer (32) in Begleitung von Stefan.

RTL/ Stefan Gregorowius Umut Tekin und Emma Fernlund, neue "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

RTL/ Stefan Gregorowius Gruppenbild "Das Sommerhaus der Stars" 2024

