Endlich weitere Details zu "Peaky Blinders"-Film bekannt!

Gute Neuigkeiten für Fans der Peaky Blinders-Gang! Lange wurde über den möglichen Film gemunkelt. Jetzt ist endlich offiziell klar: Die Verfilmung wird in Zusammenarbeit mit BBC stattfinden. Produzent ist Tom Harper, der bereits an der ersten Staffel der Erfolgsserie mitwirkte. Gedreht werden soll sogar noch Ende dieses Jahres. Tom spricht mit Deadline über die ersten kleinen Details. "Ich bin wirklich begeistert, dass dieser Film in die Tat umgesetzt wird. Es wird ein explosives Kapitel in der Geschichte von 'Peaky Blinders' sein. Ohne jegliche Hemmungen", teasert der Filmschaffende an. Zur Handlung gibt es allerdings noch keine weiteren Informationen – lediglich, dass die Geschichte zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges spielen soll.

Auch ein weiterer Fakt ist klar: Oscar-Gewinner Cillian Murphy (48) kehrt in seine berüchtigte Rolle als Tommy Shelby zurück. Nicht nur Tom, auch Cillian äußert sich im Interview zu der anstehenden Produktion. "Es scheint, als wäre Tommy Shelby mit mir noch nicht fertig gewesen. Es freut mich sehr, erneut mit Steven Knight und Tom an der Verfilmung von 'Peaky Blinders' zu arbeiten. Der Film ist für die Fans", ergänzt der "Oppenheimer"-Star.

"Peaky Blinders" flimmerte erstmals im Jahr 2013 auf BBC über die Bildschirme, im Jahr 2014 kam Netflix als Ausstrahlungsort hinzu. Die britische Gangster-Serie entwickelte sich schnell zum weltweiten Phänomen. Nach sechs Staffeln fand die Story im Jahr 2022 vorerst zu einem Ende – umso erfreulicher ist es, dass es mit dem Film noch einmal zurück nach Birmingham geht. Auch Fans sind bereits voller Vorfreude, Cillian wieder in seiner Rolle zu sehen, wie sich in Kommentaren auf Instagram abzeichnet. "Ich bin froh, ihn wieder in der Rolle in dem Film zu sehen! Das wird gut werden", schreibt ein User. "Ich bin so aufgeregt! Diese Nachricht hat meinen Tag gerettet", schließt sich ein weiterer begeistert an.

Getty Images Tom Harper 2019

ActionPress Luca (Adrien Brody) und Tommy (Cillian Murphy) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

