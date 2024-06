"Fake-Geheule": Jona Steinig schießt gegen Alessa Wichert

Vor einem halben Jahr turtelten Jonathan Steinig (28) und Alessandra Wichert (27) noch herum und lernten sich kennen. Danach folgte eine kurze, aber knackige Schlammschlacht zwischen den beiden Realitystars. Nun ist die Blondine Teil der diesjährigen Ex on the Beach-Staffel und hatte ihren Auftakt in der fünften Folge. Diesen kommentierte Jona jetzt auf der offiziellen Instagram-Seite der Show. Dort schoss der 28-Jährige ordentlich gegen die BWL-Studentin. Laut ihm sei das Format der Grund dafür gewesen, weshalb keine Beziehung zwischen den beiden zustande gekommen sei.

Der Influencer kommentierte unter einem Beitrag: "Aber was war das bitte für ein peinliches Fake-Geheule. Jetzt kann ich es ja sagen: Zwei Wochen vor der Show wollte sie noch unbedingt, dass ich um sie kämpfe und wie ein Hund auf sie warte." Doch damit nicht genug. Weiter schrieb der Content Creator: "Das war auch der Grund für die Trennung, et cetera. Vielleicht bekommt die Arme ja noch irgendwann die Goldene Himbeere. Ihre Schauspiel-Leistungen waren auf jeden Fall unterirdisch schlecht." Sein Kommentar ist inzwischen gelöscht.

Die große Liebe ist es zwischen Alessa und Jona also nicht geworden. Aber gibt es eine Frau im Leben des Male-Models? Erst letztens packte er im Promiflash-Interview über seinen jetzigen Beziehungsstatus aus. So sei Jona laut eigenen Aussagen "Single like a Pringle". Für die Liebe sei der Germany Shore-Teilnehmer jedoch trotzdem noch offen: "Vielleicht kommt die Richtige jetzt mal endlich irgendwann. Es liegt ja nicht an mir meistens!" Er stelle sich seine Traumfrau in etwa so vor: "Ich habe vom Aussehen her keinen bestimmten Typ, aber am besten weniger gemacht, als zu viel gemacht."

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Influencerin

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Influencer

