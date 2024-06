Iris Klein und ihr Stefan sind ganz verliebt in Florida!

Endlich ist ihr Schatz bei ihr! Seit einigen Tagen ist Iris Klein (57) gemeinsam mit der Modedesignerin Pia Bolte in Miami. In den USA läuft die Mama von Daniela Katzenberger (37) in den Bikinikreationen ihrer Freundin über den Catwalk. Doch obwohl sie den Trip offensichtlich in vollen Zügen genießt, verriet Iris vor wenigen Tagen via Instagram, wie sehr sie ihren neuen Freund Stefan vermisst. Aber der Herzschmerz hat nun ein Ende: Die Reality-TV-Persönlichkeit kann ihr Bärchen endlich wieder in die Arme schließen, denn der Vertriebler flog seiner Liebsten hinterher und verweilt nun auch unter der warmen Sonne Floridas.

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Iris stolz süße Schnappschüsse mit dem Kraftsport-Fan. Auf zwei Aufnahmen planschen die Frischverliebten im Pool, während ein anderes Foto das Paar beim gemeinsamen Abendessen zeigt. Glücklich lächelnd kuschelt sich die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin dabei an ihren Liebsten. Es wird klar: Die beiden genießen derzeit wohl jede Sekunde, die sie gemeinsam verbringen.

Der gemeinsame Trip nach Miami ist nicht die erste Reise von Iris und Stefan: Bereits in der Kennenlernphase packte Stefan kurzerhand seine Koffer und begleitete die 57-Jährige nach Paris zu einem Fotoshooting. Dort kam es dann auch zum ersten Kuss – als sich Iris im Bad geschminkt habe, sei der 47-Jährige dazugekommen. "Ich fragte Iris, ob sie schon Lippenstift draufhabe, sie sagte nein. Dann küsste ich sie. Wir hatten eine schöne Zeit in Paris", verriet Stefan im Bild-Interview.

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, Miami

Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun und Iris Klein in München

