Mitten im Streit: Tish Cyrus gratuliert Noah zum Modeljob!

Konnten Tish Cyrus (57) und Noah Cyrus (24) ihren Streit endlich beilegen? Seit einigen Monaten herrscht zwischen dem Mutter-Tochter-Duo eigentlich Funkstille. Doch haben sie sich jetzt wieder versöhnt? Im Netz präsentiert sich Tish nun immerhin als stolze Mama. Auf Instagram veröffentlicht die Filmproduzentin ein Foto von Noah, auf dem tolle Neuigkeiten verkündet werden: Die "Young & Sad"-Interpretin hat einen Modelvertrag bei IMG Models unterschrieben! Dazu schreibt die Ex-Frau von Billy Ray Cyrus (62) begeistert: "Das Mädchen ist eine Granate! Herzlichen Glückwunsch, Noah!"

Tishs neuer Beitrag, in dem sie ihre Tochter öffentlich lobt, lässt die Fans über eine mögliche Versöhnung spekulieren. "Ist der Familienkrieg endlich vorbei?", fragt sich nicht nur ein User unter dem Post. Auch ein Insider gab vor wenigen Tagen gegenüber Entertainment Tonight an, dass sich die Beziehung der Streithähne deutlich verbessert habe. "Die Beziehung von Noah und Tish ist immer noch sehr angespannt, aber es wird besser. Noah hat Tish zu ihrem Geburtstag am 15. Mai eine SMS geschickt und Tish hat sich gefreut, von ihr zu hören", erklärte der Informant zuversichtlich.

Doch was ist damals eigentlich passiert? Die Mutter von Miley Cyrus (31) und Dominic Purcell (54) gaben sich im August des vergangenen Jahres das Jawort. Doch Tochter Noah gehörte nicht zu den geladenen Gästen. Seither kursiert ein heftiges Gerücht! Einige Insider meinen zu wissen, dass die 24-Jährige den "Prison Break"-Star schon vor ihrer Mutter gedatet haben soll. "Noah hörte auf, Dominic zu daten, und Tish beschloss, sich mit ihm zu treffen, ohne es Noah zu sagen", gab ein Informant gegenüber ET an.

Getty Images Noah Cyrus, Miley Cyrus und Tish Cyrus im Jahr 2017

Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

