Nach Schlaganfall: Katy Karrenbauer ist wieder zu Hause

Vor wenigen Tagen meldete sich Katy Karrenbauer (61) mit besorgniserregenden Neuigkeiten bei ihren Followern: Die Schauspielerin hatte einen Schlaganfall und musste operiert werden. Nun meldet sie sich via Instagram mit einem Update zu ihrem Gesundheitszustand: "Ich bin raus aus dem Krankenhaus und bin noch ein bisschen schlapp. Ich wollte nur kurz sagen: Ich bin wieder zu Hause." Die Heimkehr sei ein emotionaler Moment für sie gewesen: "Es hat mich so berührt, dass ich wieder in meine Wohnung kommen durfte."

Da Katy sehr müde sei, wolle sie sich die nächste Zeit ausruhen und wieder zu Kräften kommen. Danach werde sie sich mit einem ausführlichen Statement bei ihren Fans melden und die vergangenen Tage rund um die OP Revue passieren lassen. Die "Hinter Gittern"-Bekanntheit bedanke sich bei allen, die sie in dieser schweren Zeit unterstützt haben.

Wenige Tage zuvor verbreitete Katy die Nachrichten um ihren Schlaganfall in den sozialen Medien. "Meine OP ist jetzt 48 Stunden her. Ich war bis gestern auf der Intensivstation. [...] Ich konnte letzte Woche Dienstag meine Hand und den Unterarm nicht bewegen. Das Erste, was mir in den Sinn kam: Könnte das ein Schlaganfall gewesen sein?", schrieb sie zu einem Video. Der Filmstar sei dankbar, dass die Operation gut verlaufen ist und dass er noch mal eine Chance bekommen habe.

Getty Images Katy Karrenbauer im Oktober 2021

Instagram / katy.karrenbauer Katy Karrenbauer, TV-Bekanntheit

