Neues Model? Khloé Kardashians Tochter sackt Werbedeal ein

Ist das der Start in eine große Karriere? Khloé Kardashians (39) Tochter True Thompson (6) sackt ihren ersten großen Werbedeal ein. Das gibt die Sechsjährige nun selbst in einem Clip, den ihre Mama auf Instagram teilt, bekannt. "Hey Leute, ich habe eine Ankündigung. Ich bin das Gesicht von Zip N’ Bear!", freut sich der Kardashian-Spross. Die Bekleidungsmarke bietet optisch identische Pyjamas für Kleinkinder und ihre Teddybären, die ebenfalls bei Zip N' Bear! verkauft werden, an.

"True ist so aufgeregt, das neue Gesicht von Zip N' Bear zu sein. [...] Und sie ist mehr als aufgeregt darüber, dass [der Teddybär] Little Zippy, mit dem man kuscheln und kuscheln kann, einen passenden Pyjama hat", erklärt Mama Khloé stolz in dem Video. Auch die Fans scheinen von Trues Werbedeal begeistert zu sein. "Go True! Kleiner Superstar. Ich freue mich so für sie, ahh", kommentiert beispielsweise ein User unter dem Ankündigungspost. "Aww, ich liebe das! So süß! Ihre Aufregung ist toll!", freut sich auch ein weiterer Fan mit.

True ist nicht die einzige von den Kardashians-Kids, die bereits im jungen Alter im Rampenlicht steht. So zog ihre Cousine North West (10) bereits einige Deals an Land. Unter anderem durfte sie für die Marke L.O.L. modeln und war bei Modemagazinen wie i-D auf dem Cover zu sehen. Außerdem brachte sie gemeinsam mit ihrem Papa Kanye West (46) und dem Rapper Ty Dolla Sign den Song "Talking" heraus.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Trues Werbe-Deal? Ich finde es toll! Der Job öffnet ihr bestimmt einige Türen. Na ja, ich finde, sie ist dafür noch jung... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de