Darum hielten Alex und Patricija Ionel Zwillings-News geheim

Patricija (29) und Alexandru Ionel (29) haben gleich zweimal Grund zur Freude! Die Profitänzerin ist aktuell zum zweiten Mal schwanger. Das Babygeschlecht verrieten die zwei Sportler im Rahmen der Profi-Challenge von Let's Dance. Dabei kam zudem heraus, dass die beiden nicht nur ein Kind, sondern Zwillinge erwarten – das haben Patricija und Alexandru aber bereits gewusst. "Es sollte eine Überraschung bleiben", erklärt der gebürtige Moldauer im Interview mit RTL. Er habe unbedingt die Reaktionen sehen wollen. Besonders live im Studio sei das etwas ganz Besonderes. "Es fühlt sich sehr familiär an und in der Familie teilt man persönliche Geschichten", erklärt Alexandru weiter, weshalb sie sich für eine Verkündung während der Show entschieden haben.

Die Geschlechter haben die beiden allerdings noch nicht gekannt. Dass sie einen Jungen und ein Mädchen erwarten, freut sie unheimlich. "Es ist der Wahnsinn, es ist das Beste, was passieren konnte", schwärmt Patricija. Da schließt sich ihr Liebster an: "Da war pure Freude, weil wir uns das erträumt haben." Auch die anderen Profitänzer feierten mit dem Paar. "Das sind alles tolle Profi-Kollegen, tolle Tänzer, aber vor allem sind das wunderbare Menschen, die das mit uns gefeiert haben", äußert sich Alexandru weiter. Bereits bei dem Gender-Reveal ihres anderen Nachwuchses haben sie die Profis einladen wollen, was aus terminlichen Gründen allerdings nicht zustande gekommen sei. "Deshalb ist das wie ein Traum, dass es endlich geklappt hat", betonen die beiden.

Dass die Geschlechter ihrer Babys verkündet werden, habe Patricija vor und während ihres Auftritts in große Aufregung versetzt. "Ihr könnt euch freuen, wir werden das Babygeschlecht verkünden. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt tanzen werde, ich werde den ganzen Tanz über zittern", erklärte die 29-Jährige im Vorhinein gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Simon Pfaff Patricija und Alexandru Ionel bei "Let's Dance – die große Profi-Challenge"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Alexandru und Patricija Ionel bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Patricija und Alexandru das so lange geheim gehalten haben? Ich finde, dass es eine tolle Überraschung war! Na ja, sie hätten das ruhig schon vorher erzählen können... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de