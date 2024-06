Ryan Reynolds Kinder haben die doppelte Staatsbürgerschaft!

Ryan Reynolds (47) ist stolzer Papa von vier Kindern. Auch wenn der Schauspieler bereits viele Jahre in den USA lebt und arbeitet, scheinen ihm seine Wurzeln nach wie vor sehr wichtig zu sein – er kommt nämlich aus Kanada. Dass er aber nicht der einzige in der Familie mit einer kanadischen Staatsbürgerschaft ist, verriet er nun in einem Gespräch mit "Deadpool & Wolverine"-Kollege Hugh Jackman (55) gegenüber People: "Meine Kinder haben auch kanadische Pässe und fühlen sich damit verbunden. [...] Darauf sind sie sehr stolz und haben auch einen großen Teil ihrer prägenden Jahre in Kanada und insbesondere in Vancouver verbracht."

"Sie lieben es, aus Kanada zu sein. Sie erzählen den Leuten, dass sie es sind. 'Oh, ich bin halb Kanadier, halb Amerikaner", berichtet der Deadpool-Star weiter begeistert. Die Verbundenheit zwischen seiner Heimat und seinen Kindern James (9), Inez (7), Betty (4) und dem jüngsten Nachwuchs bedeutet ihm anscheinend viel. Als er über das nordamerikanische Land spricht, kommt er ins Schwärmen: "Kanada ist unglaublich erholsam für mich. Ich mache keinen Hehl daraus, dass Kanada einfach so tief in meiner DNA verwurzelt ist." Er sei sich sicher, dass seine Kindheit dort, ihm viele wichtige Sachen mitgegeben habe – ohne die er die ersten Jahre im harten Showbusiness nicht überstanden hätte.

Ob er es auch seinen kanadischen Wurzeln zu verdanken hat, dass es in seiner Ehe mit Gossip Girl-Star Blake Lively (36) nach 13 Jahren Beziehung noch so gut läuft? Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zu Green Lantern kennen und heirateten im Jahr 2011. Wie die beiden Kinder und Karriere unter einen Hut bekommen und dabei immer noch Zeit für ihre Beziehung finden, verriet die Beauty vor wenigen Monaten in der Show "Further Ado": "Als Ryan und ich zusammenkamen, haben wir die Regel aufgestellt, nie gleichzeitig zu arbeiten." So würde es ihnen leichter fallen, ihr "Privatleben immer an erste Stelle zu setzen."

Ryan Reynolds bei einer "Deadpool 2"-Filmvorführung in NYC im Mai 2018

Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez im Dezember 2016 in Hollywood

