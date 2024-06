Trotz Schlaganfall: Katy Karrenbauer gibt Rauchen nicht auf!

Katy Karrenbauer (61) erholt sich aktuell von ihrem Schlaganfall. Trotz des gesundheitlichen Schocks möchte die Schauspielerin einem Laster nicht abschwören: dem Rauchen. "Ich war immer eine starke Raucherin. Ich weiß, dass das nicht gut ist, und werde mich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen müssen. Aber ich möchte derzeit noch nicht ganz darauf verzichten", gibt sie im Interview mit der Bild-Zeitung preis. Immerhin möchte sie den Konsum aber etwas herunterschrauben. "Ich habe 30 bis 40 Zigaretten am Tag geraucht, mehr als zehn kommen ab jetzt nicht mehr in die Tüte", stellt sie klar.

Die "Hinter Gittern"-Bekanntheit scheint abgesehen vom Rauchen gesund zu leben. "Ich habe außer dem Rauchen keine Laster, außer dass ich mich zu viel um andere kümmere und zu wenig um mich selbst. Momentan sehe ich mich als Raucherin, aber nicht in der Größenordnung wie bisher“, meint sie. Ganz ohne Zigaretten würde ihr aber etwas fehlen, gibt die Musikerin ehrlich zu.

Die Zigaretten kann die Schauspielbekanntheit immerhin wieder in ihrer Wohnung genießen. Nach ihrer Operation durfte sie zurück in die eigenen vier Wände. "Ich bin raus aus dem Krankenhaus und bin noch ein bisschen schlapp. Ich wollte nur kurz sagen: Ich bin wieder zu Hause", teilte sie ihren Fans auf Instagram mit. Vor ihrem Schlaganfall steckte die Schauspielerin ihre Energie noch ganz in ihre Arbeit. Sie wurde in den Neunzigerjahren als Christine Walter in "Hinter Gittern – Der Frauenknast" bekannt und sie drehte bis heute für verschiedene Projekte. Mit Big Brother, dem Dschungelcamp und Promi Shopping Queen stattete sie auch der Welt des Reality-TV einen Besuch ab.

Getty Images Katy Karrenbauer, Schauspielerin

Dschungelcamp, RTL Katy Karrenbauer und Sarah Knappik im Dschungelcamp 2011

