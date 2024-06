Unheilbare Krankheit: Céline Dion war nach Diagnose "froh"

Die Gewissheit brachte ihr Erleichterung! Céline Dion (56) leidet unter dem unheilbaren Stiff-Person-Syndrom. Die Erkrankung ist äußerst selten und führt zu einer allmählichen Muskelverspannung, vor allem am Rumpf sowie am Bauch. 2022 erhielt die Sängerin die Diagnose, doch nun gesteht sie, schon seit zwei Jahrzehnten mit den Nebenwirkungen des Syndroms gekämpft zu haben. Daher richtet sie im Gespräch mit Vogue einen wichtigen Appell an ihre Fans. "Es mag seltsam erscheinen, das zu sagen, aber ich war froh, als man mir sagte, was es war. Ich war endlich in der Lage, mit dieser Krankheit zu leben und nicht mehr unter ihr zu leiden", erklärt sie und ergänzt: "Ich habe 17 Jahre gebraucht, um zu verstehen, was vor sich geht. Ich bitte euch, wartet nicht so lange!"

Um das "Bewusstsein für die relativ unbekannte Krankheit zu schärfen", spricht Céline in ihrer neuen Dokumentation "I Am: Céline Dion" offen über die Diagnose. Die Doku wird ab dem 25. Juni auf dem Streamingdienst Prime Video zu sehen sein. "Die vergangenen Jahre waren eine große Herausforderung für mich, die Reise von der Entdeckung meiner Krankheit bis hin zum Lernen, damit zu leben und damit umzugehen, aber mich nicht davon bestimmen zu lassen", erklärte die Künstlerin vorab in einer Pressemitteilung.

Céline ist mit über 250 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Zu den erfolgreichsten Songs der Kanadierin gehören unter anderem "My Heart Will Go On", "The Power Of Love" oder "Beauty and the Beast". Ihr Vaterland zeichnete sie mit den beiden höchsten Orden aus, dem "Order Of Canada" und dem "Ordre national du Québec". Aus ihrer Ehe mit René Angélil (✝73) hat Céline drei Söhne.

Getty Images Céline Dion, Musikerin

Getty Images Céline Dion und René Angélil, 2006

