Nach trauriger Diagnose: Céline Dion gibt sich kämpferisch!

Sie lässt den Kopf nicht hängen! Im vergangenen Jahr schockierte Céline Dion (55) ihre Fans mit einer traurigen Nachricht: Die Sängerin ist an dem unheilbaren Stiff-Person-Syndrom erkrankt. Aufgrund der Diagnose hatte die Kanadierin ihre Welttournee, die für 2023 bis 2024 angesetzt war, abgesagt. Doch die Musikerin möchte unbedingt zurück auf die Bühne und gibt sich nun kämpferisch: Céline lässt sich nicht unterkriegen!

Um das "Bewusstsein für die relativ unbekannte Krankheit zu schärfen", ließ sich die Musikerin bei ihrem Kampf dagegen von Kameras begleiten. Vor dem Start der Dokumentation "I Am: Céline Dion" macht sie in einer Pressemitteilung erneut klar, dass sie sich von der Diagnose nicht definieren lässt: "Die vergangenen Jahre waren eine große Herausforderung für mich, die Reise von der Entdeckung meiner Krankheit bis hin zum Lernen, damit zu leben und damit umzugehen, aber mich nicht davon bestimmen zu lassen."

Zum Glück kann sich Céline Dion auf die Unterstützung ihrer Liebsten verlassen: Ihre langjährige Freundin Shania Twain (58) soll eine große Stütze für die "My Heart Will Go On"-Interpretin sein. "Shania möchte, dass Céline weiß, dass sie nicht alleine ist. Denn es ist ein einsamer Kampf, den man durchmachen muss, besonders wenn man versucht, den Kampf privat zu halten", berichtete ein Insider gegenüber RadarOnline.

Anzeige

Getty Images Céline Dion bei der Paris Fashion Week 2019

Anzeige

Getty Images Céline Dion, Sängerin

Anzeige

Getty Images Shania Twain, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de