Vor Boxkampf: Haben Regina Halmich und Stefan Raab Kontakt?

Regina Halmich (47) und Stefan Raab (57) werden am 14. September zum dritten Mal gegeneinander in den Ring steigen. Da der Entertainer zuvor jahrelang von der Bildfläche verschwunden war, glaubte die Boxerin erst nicht, dass das Angebot für den Kampf wirklich von Stefan stammt. "Ich habe die Katze im Sack gekauft. Ich habe den Vertrag unterschrieben, und seitdem habe ich nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Ich glaube, das wird auch so bleiben bis zum 14. September, da werde ich das erste Mal auf ihn treffen", sagt Regina in der MDR-Talkshow "Riverboat".

Stefans Motivation, den Kampf ein drittes Mal herauszufordern, erklärt sich Regina so: "Wer Stefan kennt, der weiß, er ist ein Gewinnertyp. Und wenn man zweimal gegen eine Frau verloren hat, das muss ihn ja wohl irgendwie beschäftigt haben." Die Sportlerin werde trotzdem alles geben, um noch mal gegen den früheren TV-Moderator zu gewinnen. "Wir werden richtig zuschlagen", lautet ihre Kampfansage.

15.000 Gäste haben die Chance, den Kampf am 14. September im PSD Bank Dome in Düsseldorf live zu erleben. Für diejenigen, die es nicht geschafft haben, Tickets zu ergattern, gibt es die Möglichkeit, Stefans Comeback im TV zu verfolgen. "Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauern und mein ganz persönlicher wird endlich wahr: Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten", erklärte Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin von RTL, in einer Pressemitteilung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich im März 2009 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich bei ihrem Boxkampf in Köln 2007

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie schätzt ihr die Chancen von Regina Halmich ein, den Kampf gegen Stefan Raab zu gewinnen? Sie wird definitiv gewinnen! Ich glaube, Stefan hat die besseren Chancen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de