Wegen Gewichtszunahme: Sarah Harrison fühlt sich oft unwohl

Sarah Harrison (32) erwartet mit ihrem Mann Dominic Harrison (32) aktuell ihre dritte gemeinsame Tochter. Via Instagram hält die schwangere Influencerin ihre Follower immer auf dem Laufenden. Sarah belastet es aktuell, dass sie bereits mehr als zehn Kilo zugenommen hat und sich an manchen Tagen in ihrem Körper unwohl fühlt. Einfache Dinge, wie eine Hose anzuziehen, fallen ihr manchmal schwer, wie sie betont: "Natürlich sieht auf Instagram immer alles perfekt aus, aber ich muss sagen, ich komme jetzt in die Zeit, wo ich mich teilweise auch gar nicht mehr wohlfühle." An anderen Tagen fühle sie sich super, was ihrer Meinung nach an der Schwangerschaft und den dazugehörigen Hormonen liegt.

Immer wieder präsentiert Sarah ihren wachsenden Babybauch auf der Plattform. "Babymaus" nennt die 32-Jährige ihr Baby liebevoll, während sie vor einem Spiegel ein Bild von ihrem Bauch macht und teilt. Ihre Tochter kann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die werdende Mama befindet sich bereits in der Mitte des achten Monats – ihr Ungeborenes wiegt vermutlich über 1,3 Kilogramm und hat eine Größe von ungefähr 39 Zentimetern, wie die Blondine mitteilt.

Da die Geburt kurz bevorsteht, hat sich Sarah auch bereits Gedanken über die Entbindung gemacht. Genau wie bei ihren zwei anderen Töchtern möchte sie erneut einen Kaiserschnitt haben. Im Netz verriet Sarah: "Tatsächlich habe ich nie darüber gesprochen, das war immer so unseres. Aber bei Mia war es so, dass es ein Kaiserschnitt sein sollte und bei Kyla habe ich dann gesagt, es wird noch mal einer. Die Narbe ist schon da, ich kenne den Ablauf."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Sarah verstehen, dass ihre Gewichtszunahme belastend für sie ist? Auf jeden Fall, das beeinträchtigt schon. Eher weniger, das ist doch alles total normal. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de