Welches britische Royal-Ehepaar hat das größere Vermögen?

Dass sowohl Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) als auch Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) nicht am Hungertuch nagen, sollte kein Geheimnis sein. Aber welche der beiden Royal-Familien hat denn nun das größere Vermögen? Verschiedene Einnahmequellen, wie beispielsweise die Netflix-Serie "Harry & Meghan" oder die Memoiren des Rotschopfs, sollen den Sussexes eine Menge Geld eingebracht haben. Satte 41 Millionen Euro soll das Vermögen von Harry und Meghan betragen! Sind sie damit etwa das reichere Royal-Ehepaar? Nein. Laut The Sun können William und Kate ihre Familienmitglieder mit ihren Einnahmen in den Schatten stellen, denn sie sind nicht nur Millionäre, sondern gleich Milliardäre!

Das Vermögen von William und Kate soll sich auf eine Summe von etwa 1,2 Milliarden Euro belaufen und liegt damit auch über dem von König Charles (75), der knapp eine Milliarde Euro schwer sein soll. Der britische Thronfolger wurde wohl zum Milliardär, als er nach dem Tod von Queen Elizabeth (✝96) die Kontrolle über das alte Herzogtum Cornwall von seinem Vater übernahm. Zum Millionär wurde er schon viel früher! Durch den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) 1997 und dem der Queen-Mum Elizabeth Bowes-Lyon im Jahre 2002 erbte der dreifache Familienvater bereits zwölf Millionen Euro.

Die große Schere zwischen den Royal-Ehepaaren soll vor allem durch das Ausscheiden von Harry und Meghan aus dem britischen Königshaus zustande kommen. Allein das Haus der Sussexes hat wohl 14 Millionen Euro gekostet. "Harry und Meghan beschäftigen und bezahlen eine große Anzahl von Leuten, um ihre Show auf die Beine zu stellen, darunter einen englischen PR-Mann, der sie auf ihrer jüngsten Nigeria-Reise begleitete", berichtete Royal-Expertin Ingrid Seward gegenüber dem Magazin und fügte hinzu: "Sie leben zwar nicht an der Armutsgrenze, aber im Vergleich zum Prinzen und der Prinzessin von Wales sind sie arme Schlucker."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass William und Kate das größere Vermögen haben? Ja, das ist doch logisch. Nee, mich überrascht das total. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de