Anna-Carina Woitschack lässt Scheidungstermin wieder platzen

Es nimmt offenbar kein Ende! Anna-Carina Woitschack (31) und Stefan Mross (48) gehen bereits seit Ende 2022 getrennte Wege – nur auf dem Papier sind die beiden noch verheiratet. Doch offenbar wird sich die Scheidung der Schlagerstars auch weiterhin verzögern, denn Anna-Carina ließ ihren Ex bereits zum dritten Mal vor Gericht sitzen. Wie die tz berichtet, habe die Blondine den anberaumten Gerichtstermin in Passau aufgrund der aktuellen Hochwasserlage in Deutschland abgesagt. Für Stefans Anwältin Manuela Lenz-Maar scheint das nur eine müde Ausrede zu sein: "Wir sind trotzdem gekommen, es war absolut unbedenklich. Wir sind trockenen Fußes ins Gericht gelangt."

Hinter der Absage des Gerichtstermins vermutet die Anwältin finanzielle Interessen. "Sie denkt, sie hat noch Ansprüche, aber sie wird keinen Cent bekommen", erklärt sie gegenüber dem Blatt und fügt im gleichen Atemzug hinzu: "Noch ist sie ja Frau Mross und dadurch interessiert sich die Presse noch für sie. Nach der Scheidung ist sie nur irgendeine Sängerin." Die wiederholte Terminabsage empfindet die Verteidigerin des Schlagerstars als "völlig unkollegial", denn schließlich hätten sich alle Beteiligten um eine Anreise bemüht. Auch der 48-Jährige macht seinem Ärger über den geplatzten Termin Luft: "Ich habe dafür sogar meinen Urlaub unterbrochen, bin extra aus Kroatien für einen Tag nach Passau gefahren."

Stefan und Anna-Carina wurden im Jahr 2016 ein Paar. Drei Jahre später stellte der Schlagerstar der Blondine die Frage aller Fragen im TV. Im darauffolgenden Jahr traten die einstigen Turteltauben dann medienwirksam vor den Traualtar. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Jahr 2022, nach zwei gemeinsamen Ehejahren, gaben sie schon wieder ihre Trennung bekannt. Offiziell sind die beiden zwar immer noch verheiratet, jedoch sind sie mittlerweile wieder in jeweils neuen Beziehungen.

Anzeige Anzeige

Hofer, Günter Stefan Mross im Juli 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress / THÜRINGEN PRESS Anna-Carina Woitschack mit Stefan Mross bei "Immer Wieder Sonntags"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, hinter Anna-Carinas Terminabsage stecken tatsächlich finanzielle Interessen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nee, ich denke, es gibt einen anderen Grund. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de