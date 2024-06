Breites Grinsen: Jonathan Majors strahlt nach Schuldspruch

Die Gerichtsverhandlungen liegen hinter Jonathan Majors (34)! Im vergangenen Jahr wurde der "Creed"-Star von seiner Ex-Freundin Grace Jabbari wegen Körperverletzung und Belästigung angezeigt. Vor wenigen Wochen wurde der Schauspieler nun für schuldig erklärt und zu einem einjährigen Interventionsprogramm verurteilt! Jetzt kehrt Jonathan erstmals nach dem Schuldspruch zurück auf den roten Teppich. Doch wie jemand, der gerade durch eine schwierige Zeit gegangen ist, sieht der Marvel-Darsteller ganz und gar nicht aus. Im Gegenteil: Mit einem breiten Grinsen posiert der Schauspieler bei den diesjährigen NAACP-Theatre-Awards. Ist Jonathan nur froh, jetzt alles hinter sich zu haben?

Die Rückkehr auf den Red Carpet feiert Jonathan jedoch nicht alleine. Der 34-Jährige erscheint in Begleitung seiner neuen Freundin Meagan Good (42). Das verliebte Paar scheint Jonathans Comeback in die Öffentlichkeit in vollen Zügen zu genießen. Denn auf den zahlreichen Schnappschüssen strahlen beide um die Wette! Die Regisseurin und der Schauspielstar gehen schon seit Mai 2023 gemeinsam durchs Leben. Seit diesem Jahr sollen die Turteltauben laut Berichten von People sogar zusammen in New York leben!

Jonathan scheint sich von seiner Verurteilung nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Trotzdem hat der Schuldspruch große Konsequenzen für den Schauspieler. Seit 2021 spielte der gebürtige Texaner in dem Kino-Blockbuster "Ant-Man" und der Serie "Loki" eigentlich den Schurken Kang. Doch nach seiner Verhaftung im vergangenen Jahr löste Marvel Studios den Vertrag mit dem 34-Jährigen auf. Seither tritt Jonathan nicht mehr in neuen Filmen oder Serien des Marvel Cinematic Universe auf.

Getty Images Meagan Good und Jonathan Majors im Juni 2024

Getty Images Jonathan Majors bei der "Ant-Man"-Premiere

