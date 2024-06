Diese Promis waren bei Prinzessin Lilibets Geburtstagsparty!

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) haben den dritten Geburtstag ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (3) groß gefeiert. Obwohl keine offiziellen Mitglieder der britischen Königsfamilie anwesend waren, waren zahlreiche enge Freunde und Familienmitglieder der Sussexes zugegen. Unter den prominenten Gästen sollen sich auch Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) mit ihrem Nachwuchs befunden haben – das berichtet der britische Royal-Biograf Tom Quinn gegenüber Mirror. Die Feier fand demnach am vergangenen Wochenende in der luxuriösen Villa des Paares in Kalifornien statt.

Tom Quinn verrät in dem Gespräch: "Harry und Meghan haben an diesem Wochenende eine Pre-Birthday-Party für Lilibet veranstaltet. Obwohl teure Geschenke vermieden wurden, war ihr Anwesen von Prominenten nur so überschwemmt, darunter Katy Perry und Orlando Bloom mit ihrer Tochter Daisy, die nur wenige Monate älter als Lilibet ist." Die Nachbarschaft des Paares im kalifornischen Montecito ist für ihre Starbesetzung bekannt. Zu den weiteren prominenten Nachbarn gehören Ellen DeGeneres (66), Gwyneth Paltrow (51) und Oprah Winfrey (70).

Das Fehlen der königlichen Familie bei der Feier ist offensichtlich keine Überraschung mehr. Quinn fügt an: "Harry hat keine Einladungen an Mitglieder der königlichen Familie verschickt, da er wusste, dass sie ohnehin nicht kommen würden. Er ist jedoch traurig darüber, dass Archie und Lilibet keine Beziehung zu ihren königlichen Cousins haben können, während der Streit mit seiner Familie andauert." Das letzte Mal, dass Lilibet die königliche Familie traf, war während der Platin-Jubiläumsfeier der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) gewesen. Damals hatte die Familie Sussex eine private Gartenfeier im Frogmore Cottage veranstaltet.

Während die jüngsten Feierlichkeiten um Lilibets Geburtstag im Mittelpunkt standen, hält sich bei den Fans eine Frage hartnäckig: Wie sieht Lilibet eigentlich inzwischen aus? Nur wenige Fotos der Prinzessin sind in Umlauf. Im Dezember kamen einige dazu, die die Familie in Costa Rica zeigen, wie sie eine wohlverdiente Auszeit genießen. "Es war bezaubernd zu sehen, wie groß Lilibet in so kurzer Zeit geworden ist", schwärmte ein Insider gegenüber CR Hoy. Besonders auffällig war Lilibets blonder Lockenkopf, der sofort alle Blicke auf sich zog. Die Aufnahmen zeigen auch, wie innig die Beziehung der Sussexes zu ihren Kindern ist – Harry wurde mit Archie in einem Golfcart entdeckt, während Meghan ihre Tochter eng an sich gedrückt hielt. "Der Familienurlaub schien ihnen allen sehr gutgetan zu haben", fügte die Quelle hinzu. Im Anschluss an den Urlaub verbrachte die Familie die Weihnachtsfeiertage in den USA.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2019

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry zu Besuch in Nigeria im Mai 2024

