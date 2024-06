Fans besorgt: Geht es "Bad Boys"-Star Martin Lawrence gut?

Martin Lawrence (59) und Will Smith (55) reisen aktuell um die Welt, um die Werbetrommel für ihren neuen Film "Bad Boys: Ride or Die" zu rühren. Das Verhalten des Komikers während der Promo-Tour macht seinen Fans allerdings Sorgen. Bei einem Auftritt in der "Tonight Show" motiviert der Moderator Jimmy Fallon (49) das Duo, den Song "Bad Boys" für das Publikum zu performen. Dabei zeigt der ältere Schauspieler deutlich weniger Einsatz als sein jüngerer Kollege. Als Martin sich von seinem Sessel erhebt, wirkt er außerdem ziemlich wackelig auf den Beinen.

Fans auf X vermuten deshalb, dass der "Big Mama's Haus"-Darsteller mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. "Ich hoffe, Martin geht es gut. Ich weiß, er ist alt, aber er sieht krank aus", schreibt ein aufmerksamer Fan. Ein anderer User könnte sich vorstellen, dass es sich um etwas Ernstes handelt: "Ich glaube, er könnte einen Schlaganfall gehabt haben. Er zeigt die meisten Anzeichen dafür."

Schon vor ein paar Tagen hatte ein Fan-Video für Spekulationen im Netz gesorgt. Daraufhin stellte der Hollywoodstar in der Radioshow "Ebro in the Morning" klar: "Ich bin total gesund. Hört auf mit den Gerüchten." Er fühlte sich gesegnet, jeden Tag aufwachen zu dürfen. "Die Leute müssen sich keine Sorgen machen", fügte der 59-Jährige hinzu. Allerdings schien auch das seine Fans nicht zu beruhigen. "Martin, wir wissen, dass es dir nicht gut geht, und wir beten weiter für dich", kommentierte ein User einen Instagram-Post des Interviews.

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith und Martin Lawrence, in Berlin 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Martin Lawrence im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de