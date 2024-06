Jahrelang Co-Stars: Diese Macken haben Will Smith und Martin

Mitte der 1990er-Jahre standen Will Smith (55) und Martin Lawrence (59) das erste Mal für "Bad Boys" vor der Kamera. Aufgrund des Erfolgs durften die beiden Hollywoodstar noch drei weitere Male für den Streifen zusammenarbeiten – und im Laufe der Jahre sind sich die Co-Stars wohl über die Eigenarten ihres Partners bewusst geworden. Dem "Big Momma's House"-Darsteller ist zum Beispiel aufgefallen, dass Will am liebsten ununterbrochen probt, verrät er gegenüber People. Will wiederum ist die Trinkweise seines Kumpels ein wenig suspekt. "Er nimmt nie zwei Schlucke aus einer Wasserflasche. Er trinkt die ganze Wasserflasche in einem Zug aus, jedes Mal", beschreibt der Vater von Willow Smith (23) und gibt zu, dass ihn das immer wieder zum Schmunzeln bringt. "Das liegt daran, dass ich nicht auf Wasser aufpassen kann", entgegnet Martin amüsiert.

Trotz ihr vermeintlichen Macken sind die zwei Filmstars ein tolles Team. Das bestätigt unter anderem auch der "Bad Boys: Ride or Die"- Regisseur Bilall Fallah, der seine Zeit monatelang mit Will und Martin am Set verbracht hat. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie lustig es mit den beiden war", erzählt er im Interview mit Promiflash. Die Zusammenarbeit habe wie zwischen besten Freunden gewirkt. "Manchmal musste man so sehr lachen, dass man sich schon fast übergeben wollte!", fügt er in Erinnerungen schwelgend hinzu.

Ab dem 5. Juni soll der vierte Teil der Action-Komödie in den Kinos laufen. So wie bisher soll auch die Neuerscheinung mit reichlich Humor und Unterhaltung überzeugen. Doch wie Will gegenüber Promiflash verriet, wird es eine kleine Veränderung zu den vorherigen Filmen geben. "Wir wollten den Stil und die Energie des Films beibehalten, ihn aber gleichzeitig modernisieren", was sich wohl als "heikles Unterfangen" herausgestellt habe, erklärte er. Schon in wenigen Tagen können die Zuschauer selbst beurteilen, ob ihnen das auch wirklich gelungen ist oder eher nicht.

Getty Images Bilall Fallah, Will Smith und Martin Lawrence im Mai 2024

Getty Images Hollywoodstar Will Smith im Mai 2024 in Berlin

