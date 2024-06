Regisseur verrät: So sind Will Smith und Martin backstage

Für alle "Bad Boys"-Fans gibt es gute Nachrichten! Bereits am 5. Juni erscheint der vierte Teil der beliebten Actionkomödie mit Will Smith (55) und Martin Lawrence (59) in den Kinos. Schon jetzt sind sich zahlreiche Fans sicher: Das Schauspieler-Duo wird sie auch in der Fortsetzung der Filmreihe total zum Lachen bringen! Doch war es auch Backstage so lustig mit Will und Martin? Im Gespräch mit Promiflash gewährt der Regisseur Bilall Fallah jetzt einen Einblick hinter die Kulissen. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie lustig es mit den beiden war", schwärmt der Filmemacher. Die Zusammenarbeit habe sich so angefühlt wie zwischen besten Freunden. Ehrlich gesteht der Produzent: "Manchmal musste man so sehr lachen, dass man sich schon fast übergeben wollte!"

Die bald erscheinende Komödie soll also mindestens so lustig werden wie die Vorgänger. Trotzdem können sich die Fans auf Neuerungen gefasst machen, wie Will nun während der Premiere des neuen Action-Streifens deutlich macht. Der 55-Jährige verrät im Gespräch mit Promiflash: "Wir wollten den Stil und die Energie des Films beibehalten, ihn aber gleichzeitig modernisieren!" Da eine gute Balance zu finden, sei gar nicht mal so einfach gewesen. "Es stellte ein wirklich heikles Unterfangen dar. Das war eine ganz andere Zeit vor 30 Jahren und eine unterschiedliche Mentalität", reflektiert der Schauspielstar. Darüber, ob ihnen das gelungen ist, können die Kinobesucher schon bald selbst entscheiden!

Während der Dreharbeiten musste die Crew jedoch noch eine weitere Herausforderung meistern. Vanessa Hudgens (35), die eine der Hauptdarstellerinnen in dem Actionfilm verkörpert, war am Set bereits schwanger! "[...] Es ging vor allem darum herauszufinden, wie wir um Vanessas Babybauch herumdrehen können", erklärte der "Men in Black"-Star gegenüber Entertainment Tonight. Will betont jedoch im Interview: Die High School Musical-Bekanntheit habe ihren Job hervorragend gemeistert!

