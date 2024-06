"Genie": Martin Lawrence schwärmt von Co-Star Will Smith!

Vor rund 30 Jahren standen Martin Lawrence (59) und Will Smith (55) für den ersten "Bad Boys"-Film gemeinsam vor der Kamera. Für den vierten Teil der Filmreihe haben sich die Schauspieler erneut vereint. Bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" lobt Martin seinen Co-Star nun in den höchsten Tönen. "Ich muss sagen, dass dieser Kerl fantastisch ist. Er ist einer der professionellsten Schauspieler, die es gibt", schwärmt der Comedian und betont: "Der talentierteste Schauspieler da draußen. Er hat einen brillanten Verstand. Er ist ein Genie. Er ist aufrichtig."

Eigentlich wollte der 59-Jährige die Filme mit einem anderen Schauspieler machen, wie er in der Talkshow verrät. "Damals wollte ich Eddie für den Film, aber ich konnte mir Eddie nicht leisten", erinnert er sich. Letztlich war es seine Schwester, die ihm vorschlug, die Filme mit Will zu machen. "Das war der beste Schritt, den ich je gemacht habe", ist sich Martin sicher.

"Bad Boys: Ride or Die" wurde von Adil El Arbi und Bilall Fallah inszeniert und stellt eine Fortsetzung von Michael Bays (59) "Bad Boys – Harte Jungs" (1995), "Bad Boys II" (2003) und "Bad Boys for Life" (2020) dar. In den Hauptrollen sind wie zuvor Will und Martin. Die Veröffentlichung des Films ist für den 6. Juni in Deutschland geplant und am darauffolgenden Tag in den amerikanischen Kinos.

Getty Images Will Smith und Martin Lawrence im Mai 2024

Getty Images Will Smith und Martin Lawrence, Schauspieler

