Heißt so etwa der Sohn von GNTM-Bekanntheit Marie Nasemann?

Hat Marie Nasemann (35) etwa aus Versehen den Namen ihres Sohnes verraten? Zumindest erspähen aufmerksame Fans auf einem ihrer aktuellen Instagram-Beiträge ein auffälliges Detail. Sie veröffentlicht ein Foto, das ihren Mann Sebastian Tigges zeigt. Der packt gerade die Brotzeit für den gemeinsamen Nachwuchs zusammen – und dabei fällt eines auf. "In deinem neuesten Beitrag kann man auf der Brotdose den Namen Finn lesen. Nur zur Info, falls es der Name eures Kindes ist und sich unbeabsichtigt ins Foto eingeschlichen hat", schreibt ihr ein Fan.

Die Podcasterin teilt die Nachricht anschließend in ihrer Story und stellt klar: "Danke für eure lieben Nachrichten. Unser Sohn heißt allerdings nicht Finn Crisp. So heißt ein sehr leckeres Knäckebrot, das ich nach Anbruch in eine Box packe und beschrifte", klärt sie auf. Damit hat die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin kein geheimes Detail an ihre Follower verraten – nur einen kleinen Essensaufbewahrungstrick.

Marie ist bereits zweifache Mama von einem Sohn und einer Tochter. Die Namen behält die Social-Media-Bekanntheit bislang für sich. Allerdings spricht sie offen darüber, wie anspruchsvoll das Leben als Mama sein kann. "Das Leben wird auf den Kopf gestellt. Plötzlich stehen nur noch die Bedürfnisse der Kleinen im Vordergrund", gab sie in einem Talk auf Social Media zu. Trotzdem hing sie ihren Beruf nicht komplett an den Nagel. Ihren ersten Erfolg feierte sie im Jahr 2009 als Drittplatzierte bei GNTM. Heute ist sie als Schauspielerin, Autorin und Aktivistin tätig. Außerdem führt sie gemeinsam mit Mann Sebastian den Podcast "Family Feelings".

Instagram / marienasemann Sebastian Tigges

Instagram / marienasemann Sebastian Tigges und Marie Nasemann mit ihren Kindern

