Hilfe in schwerer Zeit: Jennifer Aniston dankt Nicole Kidman

Jennifer Aniston (55) und Nicole Kidman (56) verbindet eine langjährige Freundschaft! Die beiden berühmten Schauspielerinnen verstehen sich jedoch nicht nur privat blendend. Auch beruflich arbeiten sie immer wieder an gemeinsamen Projekten. So standen sie beispielsweise für den Kinohit "Meine erfundene Frau" gemeinsam vor der Kamera. Während dieser Dreharbeiten sei Nicole der "Marley & Ich"-Bekanntheit eine große Stütze gewesen, wie Jennifer nun im Interview mit The Hollywood Reporter verrät. "Als wir den Film auf Hawaii gedreht haben, hast du mir bei einer Menge schwieriger Dinge geholfen, die ich durchgemacht habe", dankt sie ihrer Kollegin.

Was genau Jennifer in dieser Zeit durchmachte, erläutert die Darstellerin in dem Gespräch nicht weiter. In der Vergangenheit hatte die 55-Jährige jedoch schon mehrfach offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. Der Hollywoodstar versuchte eine lange Zeit, schwanger zu werden – doch ohne Erfolg. "All die Jahre und Jahre und Jahre des Hoffens... Es war wirklich hart", gestand die Ex-Frau von Brad Pitt (60) gegenüber Allure. Heute habe Jennifer mit der Situation jedoch ihren Frieden gemacht: "Ich bereue nichts!"

Nicht nur Nicole und Jennifer schwärmen von ihrer tollen Freundschaft. In dem Interview mit The Hollywood Reporter sind zudem auch Jodie Foster (61), Brie Larson (34), Naomi Watts (55), Anna Sawai und Sofia Vergara (51) anwesend. Die Schauspielerinnen berichten über einen großen Zusammenhalt zwischen berühmten Frauen in Hollywood. "Nicole war für mich eine prägende Leitfigur. Ich will uns nicht loben, aber wir sind schon seit über 40 Jahren befreundet", merkt beispielsweise Naomi glücklich an.

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt, 2001

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Michael Kors Nicole Kidman und Naomi Watts bei einer Veranstaltung in New York, 2017

