Kelly Osbourne und Familie geben verbrannten Hund Zuhause

Die berühmte Familie Osbourne gibt einem hilfebedürftigen Hund ein liebevolles, neues Zuhause. In ihrem Podcast "The Osbournes" offenbaren sie das Leid des Tieres, wie Sharon Osbourne (71) betont: "Ich habe auf TikTok gescrollt... und sah diesen kleinen Engel, der in Brand gesetzt und zurückgelassen worden war, und er war sehr, sehr dünn." Die Familie adoptierte den Hund von einer Rettungsorganisation und gibt ihm eine neue Chance auf ein schöneres Leben. Für die Misshandlung des Tieres findet Tochter Kelly (39) keine Worte: "Wie kann ein Mensch das tun, was diesem Hund angetan wurde? Ich verstehe nicht, wie krank Menschen sein können."

Trotz der schweren Verletzungen ist ihr neues Familienmitglied "das Schönste" für sie, wie Kelly im Podcast fortführt. "Nachdem ihm so schreckliche Dinge angetan wurden, ist er immer noch so voller Liebe und ein glücklicher Hund", schwärmt die Tochter von Ozzy Osbourne (75). Der mischt sich in das Gespräch ein und fügt hinzu: "Ich weiß nicht, wie jemand [den Hund] finden und sagen konnte: 'Oh, ich werde diesen Hund in Brand setzen'."

Ozzy und seine Frau Sharon sind seit über 42 Jahren verheiratet und haben schon viele Hunde in ihrem Zuhause gepflegt. Etwa 18 Vierbeiner sollen sie in den vergangenen Jahren in ihrem Anwesen beherbergt haben. Der "Black Sabbath"-Sänger erzählte in einem Interview mit Gala, wie wichtig ihm seine Tiere sind: "Ich liebe Hunde. Ich verstehe sie besser als manche Menschen. Sie haben alle eine eigene Persönlichkeit." Auch für Kelly bedeutet ihr Hund alles, wie sie im Netz mitteilte: "Dieser Hund bedeutet mir mehr als alles andere auf der Welt. Er ist mein Herz und meine Seele. Ich denke nicht, dass ich noch hier wäre, wenn es diesen Hund nicht gäbe."

Getty Images Kelly Osbourne mit ihren Eltern Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

Getty Images Sharon Ousbourne 2007

