Nach OP: Kim Gloss bedankt sich bei Fans für Unterstützung!

Kim Gloss (31) ist ihren Fans für die Anteilnahme dankbar. Gerade erst machte die DSDS-Bekanntheit schockierende Neuigkeiten öffentlich: Aufgrund eines Gehirntumors musste sie am Kopf operiert werden. Ihre Fans übermittelten der Beauty daraufhin zahlreiche Genesungswünsche. Dafür bedankt sie sich nun auf Instagram. "Ich möchte mich bei euch für all die zahlreichen Nachrichten und Genesungswünsche bedanken", schreibt sie zu einem Foto von zwei Blumensträußen und ergänzt: "Ich bin mehr als überwältigt. Danke!"

Erst am Dienstag hatte sich die zweifache Mama nach einer längeren Netz-Abstinenz bei ihren Followern gemeldet. "Ihr Lieben, die letzte Zeit war es hier etwas still und dafür gibt es leider einen Grund", erklärte sie und machte daraufhin traurige News öffentlich: "Aufgrund eines Hirntumors musste ich am Kopf operiert werden. Ich habe die OP hinter mich gebracht und alles ist gut verlaufen." Für sie sei es wichtig, sich jetzt ausreichend zu schonen.

Seit vielen Jahren versorgt Kim ihre Fans eigentlich regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag sowie Tipps zum Thema Beauty und Fashion. Auch einige wenige Einblicke in ihr Leben mit zwei Kindern gewährte sie ihren Fans. Doch in der vergangenen Zeit wurde es dann immer ruhiger um Kim und sie zog sich vermehrt aus dem Netz zurück.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, einstige DSDS-Kandidatin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

