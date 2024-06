Mit der Rückkehr von Prinzessin Kates wird sich alles ändern

Prinzessin Kate (42) wird wohl nie mehr in ihre alte Rolle zurückkehren. Eigentlich war die Frau von Prinz William (41) an seiner Seite immer das strahlende Zentrum der Aufmerksamkeit. Aber sobald sie nach ihrer Krebsbehandlung zurückkehrt, könnte sich ihre Funktion in der Öffentlichkeit drastisch ändern. Ein Palast-Insider erklärt jetzt gegenüber Us Weekly, dass aktuell "neu bewertet werde, ob sie in der Lage sein wird, zu übernehmen". Kate werde vermutlich nie mehr so zurückkommen, wie die Menschen es in Erinnerung haben, so die Quelle. Wann es so weit ist, kann derzeit aber noch nicht genau gesagt werden.

Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams betonte bereits gegenüber dem Magazin, dass Kate nur die Aufgaben übernehmen werde, die sie auf ärztlichen Rat ausführen kann. Vermutet wird aber, dass die dreifache Mutter dieses Jahr nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten wird. Somit fällt für sie wohl auch eine Teilnahme an dem nächsten großen Event, dem Trooping the Colour, aus. Der Kensington Palast bestätigte gegenüber The Mirror, dass die 42-Jährige schon auf die große Generalprobe verzichten wird. Ihr Platz bleibt aber nicht unbesetzt: Wenn die Truppen für die Geburtstagsparade von König Charles (75) üben, steht an ihrer Statt der Generalleutnant James Bucknall.

Wie es der Prinzessin von Wales aktuell tatsächlich geht, ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Nur nebenbei betonte William hier und da, dass es seiner Familie den Umständen entsprechend gut gehe. Vergangene Woche gab dann ein enger Freund des Paares ein ausführlicheres Update. "Es ist eine große Erleichterung, dass sie die Medikamente verträgt und es ihr tatsächlich viel besser geht", erzählte der Bekannte im Gespräch mit Vanity Fair. Die Sorge um Kate sei aber trotzdem noch da: "Es war natürlich eine sehr schwierige und beunruhigende Zeit. Alle haben sich um sie gesorgt."

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinzessin Kate bei dem Besuch des Natural History Museum in London, Juni 2021

