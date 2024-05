Nur dann nimmt Prinzessin Kate an Trooping the Colour teil

Schon ganz bald stehen bei den Royals wieder die Feierlichkeiten rund um die Parade Trooping the Colour auf dem Plan! Fans spekulierten bereits, ob Prinzessin Kate (42) an dem alljährlichen Event teilnehmen wird. Nachdem sie öffentlich bekannt gegeben hatte, an Krebs erkrankt zu sein, zeigte sich die Frau von Prinz William (41) nicht mehr in der Öffentlichkeit. Aus Palastkreisen heißt es nun, dass die dreifache Mutter nur unter einer Bedingung an den Festlichkeiten teilnehmen wird. Kate soll erst dann wieder offizielle Aufgaben wahrnehmen, wenn die Ärzte Entwarnung geben, berichtet Mirror. Außerdem sollen etwaige Auftritte bei königlichen Veranstaltungen in Zukunft bestenfalls sporadisch bleiben.

Wie hoch stehen die Chancen, dass Kate an der Militärparade teilnehmen wird? Bisher steht fest, dass die Generalprobe für die Militärparade kommende Woche ohne die 42-Jährige stattfinden wird. Das bestätigte der Kensington-Palast. Kates Platz wird Generalleutnant James Bucknall einnehmen und die Royal-Lady würdevoll vertreten. König Charles (75) hingegen hat seine Teilnahme an den Feierlichkeiten bereits bestätigt und wird Teil der Parade sein. Zwar wird er nicht auf einem Pferd sitzen und reiten, sondern in einer Kutsche fahren.

Der Adelsexperte Charles Rae deutete erst kürzlich an, dass mit dem Comeback der Prinzessin eventuell erst im kommenden Jahr gerechnet werden könnte. "Es gibt eine Vermutung, die besagt, dass sie vielleicht nicht einmal vor dem nächsten Jahr zurückkehren wird", erzählte er gegenüber GB News und führt weiter aus: "Sie ist bei ihrer Familie, aber der Palast stellt klar, dass dies nicht mit einer baldigen Rückkehr zur Arbeit verwechselt werden darf." Wann Kate in die Öffentlichkeit zurückkehren wird, steht bisher noch nicht fest.

Getty Images König Charles, Mai 2024

Getty Images Prinzessin Kate im April 2022

