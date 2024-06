Nach Schwangerschaftsgerüchten: Jetzt meldet sich Lady Gaga!

Gestern versetzten Fotos von Lady Gaga (38) das Internet in helle Aufregung! Die Musikerin wurde kürzlich bei der Hochzeit ihrer Schwester Natali Germanotta (32) fotografiert. Auf den Paparazzi-Bildern fiel den Fans jedoch sofort ein Detail ins Auge: Bei der "Bad Romance"-Interpretin zeichnete sich ein leichtes Bäuchlein ab. Doch ist Lady Gaga wirklich zum ersten Mal schwanger? Im Netz meldet sie sich jetzt selbst zu Wort und dementiert die Gerüchte. Auf TikTok teilt die "A Star Is Born"-Darstellerin ein Video von sich, zu dem sie schreibt: "Nicht schwanger – nur schlecht gelaunt, weinend im Fitnessstudio."

Mit dem Clip setzt Lady Gaga den Gerüchten um ihre Schwangerschaft ein Ende. "Ich wusste, dass du nicht schwanger bist und dich wie eine Königin dazu äußern wirst", zeigt sich nicht nur ein Nutzer auf der Plattform überzeugt. Doch die Kommentare unter dem Post zeigen, dass die Fans ein ganz anderes Thema zu interessieren scheint. Mit dem Satz "Nur schlecht gelaunt, weinend im Fitnessstudio" zitiert die Musikerin nämlich eine Textzeile aus Taylor Swifts (34) Song "Down Bad". "Oh mein Gott, Lady Gaga ist ein Swiftie" oder "Ich liebe dich und die Taylor-Referenz", freuen sich unzählige User.

Die Schnappschüsse von Lady Gagas vermeintlichem Babybauch sorgten für ziemlich viel Wind. Diese Aufmerksamkeit nutzt die Musikerin direkt für einen guten Zweck. Denn in dem TikTok-Video fordert die 38-Jährige ihre Fans zudem auf, wählen zu gehen. Für ihre Anhänger kommt dieses politische Statement wahrscheinlich wenig überraschend. Schon seit Jahren gilt die Musikerin als engagierte Aktivistin. Ihr Song "Born This Way" ist für viele sogar eine Art LGBTQIA+ Hymne. Mittlerweile hat Lady Gaga mehrere Non-Profit-Organisationen gegründet, die sich unter anderem auf die Verbesserung der psychischen Gesundheit und das Verhindern von Mobbing bei Jugendlichen konzentrieren.

