Oh, là, là! Patricia Blanco zieht auf Erotikplattform blank

Sie lässt die Hüllen fallen! Nach einer nächtlichen Heißhungerattacke beschließt Patricia Blanco (53) nun, sich für Geld auf der Erotikplattform OnlyFans auszuziehen! Doch wie kommt es dazu? Anfang des Jahres genehmigte sich die Tochter von Roberto Blanco (86) einen Mitternachtssnack – beim Essen ihrer Ravioli filmte sich die gelernte Hotelfachfrau und stellte den Clip ins Netz. Dabei unterlief ihr ein kleines Missgeschick: Auf der Aufnahme war Patricia nämlich splitterfasernackt! Die Resonanz auf das schlüpfrige Video war jedoch so positiv, dass sich die Ex von Andreas Ellermann die Sache noch mal durch den Kopf gehen ließ. "So viele Leute haben sich bei mir gemeldet, fanden mich richtig klasse so. Da habe ich mir gedacht, warum soll ich das nicht professionell aufziehen?", erklärt sie ihr neues Standbein gegenüber Bild.

Die ersten Reaktionen seien richtig gut ausgefallen, freut sich Patricia gegenüber dem Blatt, aber betont: "Wir sind natürlich erst am Anfang. Es wird noch einiges Heißes folgen." In den vergangenen Jahren speckte der Promi-Spross ordentlich ab und gewann durch die verlorenen Kilos auch neues Selbstbewusstsein hinzu. "Ich habe mich früher nie ausgezogen, als ich noch etliche Kilos mehr gewogen habe. Aber heute bin ich sehr stolz auf meinen Körper und fühle mich endlich frei. Mir gefällt das, mich so zu zeigen", erklärt die 53-Jährige.

Patricia legte sich in der Vergangenheit auch schon öfter unters Messer. Erst kürzlich verriet sie den traurigen Grund für die zahlreichen Beauty-OPs. "Es war der Frust aus der Kindheit, dass ich nicht schön bin", gab sie in der Show "Reality Check" preis und ergänzte: "[Ich] habe mich beeinflussen lassen durch die Schäden, die ich aus der Kindheit hatte. Ich wurde viel gehänselt, habe mich immer hässlich gefühlt."

Getty Images Patricia Blanco, Reality-TV-Star

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

