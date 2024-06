So pompös wird die Hochzeit von H.P. Baxxter und seiner Sara

Am Wochenende ist es so weit: H.P. Baxxter (60) und seine Verlobte Sara wollen den nächsten Schritt wagen und sich das Jawort geben. In einem Interview mit Bild verrät der Sänger nun mehr Details zu der bevorstehenden Hochzeit auf Sylt. Die Trauung soll in der evangelischen Kirchengemeinde St. Severin in Keitum stattfinden. Er und die Studentin wollen ihren großen Tag mit rund 150 Gästen feiern – und zwar in der legendären Sansibar von Starwirt Herbert Seckler.

Den Ort für die Hochzeit haben sich der 60-Jährige und seine 22-jährige Partnerin ganz bewusst ausgesucht, wie er gegenüber dem Blatt verrät. "Sylt hat eine sehr schöne, fast magische Atmosphäre", schwärmt der Musikproduzent im Gespräch und fügt hinzu: "Wir beide waren schon oft auf der Insel. Der Faktor Wetter spielt praktisch keine Rolle, es ist immer schön."

Für den Blondschopf ist es bereits die dritte Ehe. Von 2006 bis 2011 war der Musiker in zweiter Ehe mit dem Model Simone Mostert verheiratet. Nach der Scheidung hatte der gebürtige Ostfriese eine vierjährige Beziehung mit der Schmuckdesignerin Nikola Jancso. Von 2016 bis 2021 war er mit dem Fotomodel Lysann Geller liiert. Seit Pfingsten 2023 geht der Scooter-Frontmann offiziell mit seiner Sara durchs Leben.

Getty Images H.P. Baxxter und seine Partnerin Sara im Januar 2024 in Köln

Getty Images H.P. Baxxter, Scooter-Frontmann

