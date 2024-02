H.P. Baxxter gibt Einblicke in die Hochzeitsplanung auf Sylt

Er plaudert aus dem Nähkästchen! H.P. Baxxter (59) und seine Verlobte Sara schweben derzeit auf Wolke sieben: Im Oktober 2023 hatte der "Hyper, Hyper"- Interpret ganz romantisch in einem Rolls-Royce-Oldtimer um die Hand seiner Liebsten angehalten. Sogar der Hochzeitstermin steht bereits: Der Musiker und die 22-jährige Studentin wollen im Sommer vor den Traualtar treten und den Bund fürs Leben schließen. Nun gibt H.P Baxxter nähere Einblicke in die Hochzeitsplanung!

Im Gespräch mit Bunte macht der 59-Jährige klar, worauf er seinen Fokus setzt: "Es gibt ja nur drei wichtige Sachen: Die Gäste, die Musik und dass genug Getränke da sind." Auf professionelle Hilfe bei der Sommerhochzeit auf Sylt werden die beiden aber verzichten: "Ich finde, Hochzeitsplaner haben die Eigenschaft, dass sie sich wahnsinnig akribisch auf das Unwichtigste stürzen." Auch auf die Wahl der Hochzeitslocation geht H.P. Baxxter genauer ein: "Sylt ist meine Lieblingsinsel. Ich finde, dort ist die richtige Atmosphäre."

Erst kürzlich stellte das verlobte Pärchen unter Beweis, wie verliebt es ist: Bei der Lambertz Monday Night in Köln posierten die beiden Arm in Arm und lächelten strahlend in die Kamera. Während H.P in einem dunkelblauen Samtanzug eine gute Figur machte, glänzte Sara in einem schicken Neckholder-Kleid.

H.P. Baxxter und seine Verlobte Sara

H.P. Baxxter und seine Freundin Sara

H.P. Baxxter und seine Partnerin Sara im Januar 2024 in Köln

