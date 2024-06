Stormy Daniels rät Melania, Donald Trump ganz zu verlassen!

Es ist eine Woche her, dass Donald Trump (77) den Schweigegeldprozess gegen Stormy Daniels (45) verloren hat und in allen 34 Anklagepunkten für schuldig befunden wurde. Nun äußert sich die Klägerin gegenüber Mirror, was Donalds Frau Melania Trump (54) ihrer Meinung nach am besten tun sollte: "Ich weiß nicht, was sie vereinbart haben oder nicht, aber Melania muss ihn verlassen. Nicht wegen dem, was er mit mir oder anderen Frauen gemacht hat, sondern weil er ein verurteilter Verbrecher ist."

Stormy fügt hinzu: "Es ist erwiesen, dass er missbräuchlich ist. Er wurde wegen sexueller Nötigung und Steuerbetrugs verurteilt und ist jetzt ein Krimineller. Er ist weder Teflon Don noch Teflon Con." Donalds Frau Melania selbst äußerte sich noch nicht zu den ganzen Vorwürfen oder dem Prozess. In einem Interview mit Fox & Friends meinte der ehemalige US-Präsident, dass sie aber alles andere als begeistert sei: "Es geht ihr gut, aber ich denke, es ist sehr schwer für sie. Ich meine, es geht ihr gut. Aber es ist, wissen Sie, sie muss diesen ganzen Mist lesen."

Doch was sagt Donald über seine Verurteilung? Kurz nachdem er für schuldig erklärt worden war, äußerte sich der 77-Jährige vor dem Gerichtsgebäude gegenüber Reportern: "Ich bin ein sehr unschuldiger Mann." Er ging sogar noch weiter und meinte, dass es ein manipulierter Prozess gewesen sein muss: "Dies wurde von der Biden-Administration getan, um einen politischen Gegner zu verletzen oder ihm zu schaden. Und ich finde, das ist einfach eine Schande. Und wir werden weiterkämpfen, wir werden bis zum Ende kämpfen."

Getty Images Donald Trump mit seiner Frau Melania, 2022

Getty Images Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

