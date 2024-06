Wie niedlich: Irina Shayk teilt alte Fotos mit Tochter Lea

Irina Shayk (38) schwelgt in Erinnerungen. Auf Instagram teilt das Model einige süße alte Fotos von sich und ihrer Tochter Lea de Seine. Auf einem Bild posiert das Mutter-Tochter-Duo in gleichen Badeanzügen mit Katzenmotiv. Eine weitere Aufnahme zeigt, wie die beiden lachend auf einer Decke im Leoprint liegen und Bücher über Katzen lesen. Die niedlichen Fellknäuel scheinen es Irina und Lea angetan zu haben. "Pass vor den Miezekätzchen auf", betitelt die gebürtige Russin die alten Schnappschüsse.

Die Fans sind von den Aufnahmen begeistert. "Aww, die Bilder sind so süß", kommentiert beispielsweise ein User. "Du bist eine tolle Mama. Vielen Dank, dass du [diese Fotos] mit uns geteilt hast", freut sich auch ein weiterer Follower. "Baby Lea ist so süß. Es ist so toll, Leas Kindheit und Irinas Erinnerungen an ihre Mutterschaft zu sehen", findet ein anderer Fan. Irina und Lea scheinen ein Herz und eine Seele zu sein. Vor wenigen Tagen wurden die beiden bei einem Spaziergang in New York City gesichtet. Wie die Paparazzi-Fotos zeigten, hielt die mittlerweile Siebenjährige ihr neuestes Haustier, einen kleinen Hundewelpen, strahlend auf dem Arm, während Mama Irina wachsam hinter ihrem Spross lief.

Die kleine Lea stammt aus Irinas Beziehung mit Bradley Cooper (49). Seit ihrer Trennung im Jahr 2020 teilen sich das Model und der Schauspieler das Sorgerecht für ihre Tochter. Diese Aufgabe scheint das Ex-Paar mit Bravour zu meistern. "Wir finden immer einen Weg", schwärmte Irina in einem Interview mit Elle und betonte, dass Bradley "der beste Vater" für Lea wäre.

Instagram / irinashayk Lea de Seine Shayk Cooper und Irina Shayk

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk bei den National Board of Review Awards 2019

Wie gefallen euch die Fotos von Lea und Irina?



