Wollen HeathyMandy und FitnessOskar weiteren Nachwuchs?

HealthyMandy und FitnessOskar genießen die Zeit mit ihrem Baby in vollen Zügen. Vor rund einem Monat erblickte ihr Sohn, dessen Name zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, das Licht der Welt. Seitdem lernt sich die kleine Familie kennen und blüht total auf. Können sich die frischgebackenen Eltern also noch mehr Nachwuchs vorstellen? "Darüber machen wir uns erst mal überhaupt keine Gedanken. Wir sind dankbar für unser Baby und genießen die Zeit", schreibt Mandy in ihrer Instagram-Story. Ganz ausschließen könne sie ein weiteres Kind aber nicht: "Mal schauen, was die Zukunft bringt."

Erst mal wolle sich das Paar voll und ganz auf seinen Sohn konzentrieren – die Zeit rast wie im Flug. "Unser Schatz ist jetzt schon einen Monat alt. Krass, wie die Zeit auf einmal vergeht", schrieb Mandy vor wenigen Tagen zu einem Beitrag im Netz. Sie und Oskar wollen jede Sekunde mit ihrem Wunder genießen: "Wir versuchen, die Momente möglichst doll aufzusaugen, denn sie kommen nie wieder."

Hinter Mandy und Oskar liegt eine lange Reise bis zur Erfüllung ihres Kinderwunsches. Die Influencer begrüßten schon zuvor einen Sohn auf der Welt. Der kleine Rio starb jedoch Ende 2022 mit viereinhalb Monaten an einer Autoimmunerkrankung. Um das Risiko einer erneuten Krankheit eines Embryos zu verhindern, entschieden sich die Netzbekanntheiten für eine Kinderwunschbehandlung.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über die Zukunft von Mandy und Oskar? Sie werden sicherlich noch ein Baby bekommen. Ich denke, sie konzentrieren sich erst voll und ganz auf ihren Sohn. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de