Cara Delevingne feiert zweiten Jahrestag mit Freundin Minke!

Cara Delevingne (31) ist total verliebt in ihre Freundin Leah Mason aka Minke! Schon seit 2022 geht die Schauspielerin mit der Musikerin durchs Leben – an ihrem zweiten Jahrestag widmet sie ihr nun einen süßen Post auf Instagram mit rührenden Worten. "Die vergangenen zwei Jahre waren eine Menge Leben. Viel Veränderung, Wachstum, Schmerz und vor allem Liebe, und ich bin so glücklich, die perfekte Person gefunden zu haben, mit der ich die Höhen und Tiefen des Lebens durchstehen kann", schreibt die Britin. Sie könne sich ein Leben ohne ihre Minke nicht mehr vorstellen: "Ich habe so lange nach meinem 'Partner in Crime' gesucht, und ich hätte nie gedacht, dass es jemand sein würde, mit dem ich zur Schule gegangen bin [...]. Auf viele weitere Jahre mit dir."

Zu ihren liebevollen Zeilen teilt die 31-Jährige auch ein paar Schnappschüsse, die sie mit Minke zeigen. Auf vielen davon geben sich Cara und ihre Liebste Küsse – etwa auf einem Feld, bei einem Festival oder im Urlaub. "Zwei magische Jahre mit dir und so viele Bilder von uns, wie wir uns vor den Dingen küssen", schreibt das Model witzelnd dazu. Ihre Partnerin ist wohl auch ganz begeistert von ihrem Jahrestags-Posting und kommentiert darunter: "Ich liebe dich so sehr, Smooshy." Auch sie teilt einen niedlichen Beitrag mit ein paar Fotos und liebevollen Worten: "Ich kann mich nicht daran erinnern, wie das Leben ohne deine Liebe war, und ich will es auch nie wissen. Du bist außergewöhnlich und ich bin buchstäblich das glücklichste Mädchen der Welt."

Pärchen-Content ist bei Cara und Minke eigentlich eine Seltenheit. Die beiden halten ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – lange wurde auch darüber spekuliert, ob die zwei tatsächlich fest zusammen waren. Sie wurden immer wieder auf Dates gesichtet, äußerten sich aber lange nicht zu ihrer Liebe. Zuvor war Cara mit der Pretty Little Liars-Darstellerin Ashley Benson (34) liiert.

Instagram / caradelevingne Minke und Cara Delevingne

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne küsst ihre Freundin Minke

