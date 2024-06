Familie bei GNTM zu Besuch: Doch für Grace kommt niemand!

Die Boys und Girls bei Germany's Next Topmodel bekommen vor dem Halbfinale eine Motivation der besonderen Art: Ihre Liebsten dürfen sie besuchen. Doch während alle Kandidaten damit überrascht werden, bleibt Grace Zak das verwehrt. Ihre Familie bekommt kein Visum. "Wir drücken dir die Daumen", erklären ihre Eltern ihr in einer Videobotschaft. Grace ist total traurig und verdrückt ein paar Tränen. "Ich habe es gewusst", räumt sie weinend ein. Dennoch habe die Schönheit gehofft, dass sie ihre Verwandten vielleicht doch sehen kann. Ihre Mitstreiter spenden ihr aber Trost und einige liebevolle Umarmungen.

Die anderen Kandidaten werden hingegen von ihren Liebsten überrascht. So versteckt sich beispielsweise Fabienne Urbachs beste Freundin Anna Lena auf ihrem Bett unter einem Haufen Kuscheltiere. Und die Freude steht der GNTM-Teilnehmerin ins Gesicht geschrieben, als sie ihre Freundin sieht – die Überraschung ist also gelungen! Die beiden kennen sich bereits seit dem Kindergarten und sind seitdem unzertrennlich. "Jemand ist da, der einen kennt. Wo man weiß, die kennt mich und man muss sich nicht verstellen. So ein Stück Zuhause", freut sich die Beauty über den Besuch ihrer BFF.

Grace muss allerdings noch ein bisschen warten, bis sie ihre Familie wiedersehen darf. Ein Trost für sie dürfte jedoch sein, dass ihre Lieben sicherlich total stolz auf sie sind. Schließlich ergatterte das Nachwuchsmodel in der vergangenen Folge einen echten Mega-Job. Sie durfte das Werbegesicht der italienischen Unterwäschemarke Intimissimi werden. "Du hast uns viele Gesichtsausdrücke gezeigt, das hat uns sehr gefallen. Der Job ist ganz besonders, weil es die größte Kampagne des Jahres ist", schwärmte der Kunde ganz begeistert von der Beauty.

ProSieben / Michael de Boer Fabienne Urbach nach dem GNTM-Umstyling

Instagram / graciezakk Grace Zak, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

Könnt ihr verstehen, dass Grace traurig ist?



