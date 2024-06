Fans sind genervt: Wann macht Rihanna endlich wieder Musik?

Rund zehn Jahre ist es her, dass Rihanna (36) ihr letztes Album veröffentlicht hat. Auf Instagram teilt die Sängerin nun einen Beitrag und kündigt damit ein neues Projekt an – zur Enttäuschung ihrer Fans hat dieses jedoch wieder nichts mit Musik zu tun. "Sie bringt nie wieder ein Album raus", "Alles kommt, aber nicht die Musik" oder "Was ist mit Fenty Music?", zeigen sich ihre Follower daher frustriert in der Kommentarspalte.

Wie der kurze Clip vermuten lässt, handelt es sich bei dem neuen Projekt der 36-Jährigen wohl um Haarpflegeprodukte. "Ihr wisst, wie sehr es mir wichtig ist, meine Haare zu wechseln. Ich hatte fast jede Textur, Farbe, Länge, von Waves über Zöpfe bis hin zu Natur", schreibt die zweifache Mama und fügt hinzu: "Deshalb starte ich eine flexible Produktlinie für nicht nur jedes Haar, sondern jedes einzelne Produkt ist darauf ausgelegt, alle Arten von Haar zu stärken und zu reparieren, was wir wirklich brauchen!"

Im Oktober 2005 hatte Rihanna begonnen, an ihrem zweiten Album "A Girl Like Me" zu arbeiten, dessen Single "SOS" ihr erster Nummer-eins-Hit in den USA wurde. Mit über neun Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist "Good Girl Gone Bad" ihr bislang erfolgreichstes Album. Ihr Hit "Umbrella" verkaufte sich über sechs Millionen Mal und gehört zu den erfolgreichsten Hits weltweit – dafür wurde sie mit ihrem ersten Grammy ausgezeichnet.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna im Dezember 2023

Könnt ihr den Frust der Fans verstehen? Ja, total. Ich sehe das ganz genauso! Ich finde, sie übertreiben etwas... Ergebnis anzeigen



