Ganze siebenmal Diamant: Rihanna bricht musikalischen Rekord

Rihanna (36) hat mit ihrer Musik einen neuen Rekord aufgestellt. Wie TMZ berichtet, erhält die Sängerin vergangenen Freitag von der Roc Nation gleich mehrere Zertifizierungen. Vier ihrer Songs haben nun offiziell Diamant-Status – die Ehre erhalten die Hits "Umbrella", "Work", "Needed Me" und "Stay". Schon zuvor bekamen drei ihrer Werke diesen Status. Damit zieht RiRi jetzt mit anderen Künstlern gleich, die ebenfalls siebenmal Diamant-Singlen produzierten. Doch eines gehört nur ihr allein: Rihanna ist die einzige Musikerin mit so vielen diamantenen Schallplatten. Auf X feiert sie das, indem sie klarmacht, dass es für sie kein dazwischen, sondern nur nach vorne gibt: "Es gibt kein Hin und Her..."

Rihanna gilt bis heute als gefeierter Star und einen Auftritt lässt sie sich auch ordentlich was kosten. Für die richtige Summe tritt der Popstar auch mal privat auf. Im März wurde die zweifache Mama beispielsweise auf eine die Party im Vorfeld einer Hochzeit nach Indien als Act eingeladen. Dafür blätterte der Vater des Bräutigams schlappe 5,5 Millionen Euro hin. Arm wird der dabei aber sicherlich nicht, denn der Papa ist kein Geringerer als Mukesh Ambani. Der indische Unternehmer ist Milliardär und gilt als einer der reichsten Männer Asiens. Sein Vermögen soll in etwa 102,4 Milliarden US-Dollar, also rund 94,3 Milliarden Euro, umfassen.

Fast genauso gut wie ihr Beruf läuft wohl Rihannas Privatleben. Bereits 2020 fand sie in dem Rapper A$AP Rocky (35) ihre große Liebe. Die beiden konnten ihr Glück mittlerweile mit den beiden Söhnen RZA (2) und Riot krönen. Und die scheinen das musikalische Talent ihrer Eltern geerbt zu haben – glaubt zumindest die "Diamonds"-Interpretin. Im Gespräch mit Entertainment Tonight wurde sie gefragt, ob es vielleicht mal einen gemeinsamen Song gibt. "Ich meine, es liegt in ihnen", überlegte die 36-Jährige.

