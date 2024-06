Furchtbare Zeit: Scott Disick erklärt seinen Gewichtsverlust

Scott Disick (41) hat in letzter Zeit sehr viel Gewicht verloren. Viele Fans des Realitystars machen sich schon Sorgen um ihn. In der neuesten Folge von The Kardashians erzählt der Ex-Partner von Kourtney Kardashian (45), wie sich sein Lifestyle verändert hat. Früher habe er häufig nachts ganze Packungen von Snacks gegessen. "Mir war nicht klar, was ich da tat", erklärt er im Gespräch mit Kris Jenner (68) und Khloé Kardashian (39). Besonders in der "furchtbaren" Zeit nach seinem Autounfall habe er die Kontrolle über sein Essverhalten verloren. Der dreifache Vater gibt zu: "Ich trank 20 Dosen Gingerale pro Tag." Mit diesen ungesunden Angewohnheiten aufzuhören, habe ihm dabei geholfen, abzunehmen.

Scotts ehemalige Schwägerin Khloé freut sich über seinen gesunden Lebensstil. Allerdings ist die TV-Bekanntheit auch besorgt und fragt ihn in der Show: "Du wirst bald aufhören, Gewicht zu verlieren, richtig?" Der 41-Jährige versichert ihr, nur noch ungefähr ein Kilogramm abnehmen zu wollen. Neben einer gesunden Diät soll der Fernsehstar ein Medikament genutzt haben, um die Pfunde purzeln zu lassen. Allerdings habe er damit schnell wieder aufgehört. "Scott erkannte, dass er die Einnahme von Ozempic abbrechen musste, nachdem er die Fotos von sich selbst und den öffentlichen Aufschrei über seinen Gewichtsverlust gesehen hatte", plauderte eine Quelle gegenüber Daily Mail aus.

Der Autounfall, der Scotts Leben veränderte, hatte sich 2022 ereignet. Damals war der Unternehmer mit seinem Wagen gegen einen Briefkasten gefahren. Laut TMZ hatte sich das Auto aufgrund der hohen Geschwindigkeit dabei sogar überschlagen. Nach dem Vorfall in Calabasas konnte der Keeping Up with the Kardashians-Star lange Zeit keinen Sport machen, was zu der Gewichtszunahme beitrug.

Getty Images Scott Disick und Khloé Kardashian im April 2015

Getty Images Scott Disick TV-Star

