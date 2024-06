Halbfinale: Diese "Kampf der Realitystars"-Promis sind raus!

Bei Kampf der Realitystars wird immer weiter ausgesiebt – gleich drei Stars mussten heute die Sala verlassen! In der neunten Folge der TV-Show ging es den Promis in der Stunde der Wahrheit wieder an den Kragen. Zwei Münzen durfte jeder Kandidat einwerfen und damit am Stuhl der anderen Stars sägen. Nur Calvin Kleinen (32) war nach dem Safety-Spiel geschützt. Am Ende traf es die Zwillinge Heike und Heidi sowie Kevin Schäfer – sie müssen kurz vor dem Finale abreisen!

Beinahe hätte aber noch ein weiterer Promi seine Koffer packen müssen! Denn die Bewohner hatten die Wahl, entweder Lilo von Kiesenwetter oder Nina Anhan rauszuschmeißen – die beliebteste und die unbeliebteste Dame in der Sala. Dafür hätten sie entweder 10.000 Euro erhalten oder einbüßen müssen. Doch nur Lilo selbst und Kevin unterzeichneten den Vertrag, für dessen Umsetzung es drei Stimmen gebraucht hätte.

Der Exit von Kevin und den Zwillingen irritiert einige Zuschauer durchaus – denn viele hätten einen Rauswurf von Nina erwartet! Die Frau von Rapper Haftbefehl (38) legte sich in der Folge nämlich ziemlich mit ihren Mitstreitern an. "Wenn Nina rausgeflogen wäre, wäre ich glücklicher gewesen", erklärt ein Fan auf Instagram.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Kevin Schäfer

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Heidi und Heike Kapuste, "Kampf der Realitystars"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr traurig, dass die Zwillinge und Kevin raus sind? Ja, sie waren so unterhaltsam! Nein, das passt mir sehr gut! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de