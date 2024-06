In neuem Song: Marie Reim teilt gegen ihren Ex-Freund aus!

Als Tochter der Schlagerstars Michelle (52) und Matthias Reim (66) wurde Marie Reim (24) das musikalische Talent regelrecht in die Wiege gelegt. Wohl auch deshalb konnte sie sich längst im Musikbusiness etablieren. In ihren Songs verarbeitet die Blondine seither Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit – so wie zuletzt. Ihre neueste Single zielt dabei jedoch auf einen ganz bestimmten Menschen ab, ihren Ex-Freund. Im Interview mit Express schießt Marie scharf gegen ihn und erklärt die Inspiration hinter "Warum Bist Du So Dumm?": "Ihm fehlte einfach die Motivation zu allem. [...] Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich die einzige bin, von der Kreativität im Zusammenleben kam."

Dass die beiden heute kein Paar mehr sind, soll laut der 24-Jährigen so einige Gründe haben, wie sie weiter ganz offen ausplaudert. "Wenn man selbst in einer Partnerschaft so viel gibt und der andere hat keinen eigenen Willen, kein Wunschdenken und keine großen Ziele, dann ist die Beziehung auch entsprechend lasch", lautet deswegen ihr hartes Fazit zur vergangenen Beziehung. Auf die Frage hin, was sie denke, wie ihr Verflossener auf den Titel reagiere, entgegnet Marie nur: "Er hat den Song sogar noch gehört und ich denke, er wusste, dass er gemeint ist. Ich glaube, mit dem Lied ist alles gesagt." Inzwischen ist die Sängerin sogar wieder frisch verliebt und "sehr glücklich", wie sie abschließend verrät.

Um wen es sich bei dem neuen Partner der gebürtigen Kölnerin handelt, ist jedoch ein Geheimnis, das Marie vorerst nicht lüften will. Im vergangenen Jahr war ihr allerdings eine Liebschaft mit ihrem Produzenten und Schlagerkollegen Tim Peters nachgesagt worden. Nachdem sie zunächst das gemeinsame Duett "Jemand Träumt Von Dir" herausgebracht hatten, zeigten sich die beiden auf einem Schnappschuss im Netz sichtlich vertraut miteinander. Auf Instagram teilte der Sänger ein Bild, auf dem sich die Beauty an ihn kuschelte und betitelte dieses nur mit "endlich Zuhause".

Instagram / mariereim_official Marie Reim und ihr Freund Vinzenz im März 2023

Instagram / mariereim_official Tim Peters und Marie Reim

