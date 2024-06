Ist das der wahre Grund für Jennifer Lopez' Tour-Absage?

Jennifer Lopez (54) sorgt derzeit wieder für viel Gesprächsstoff. Nachdem die "On the Floor"-Interpretin überraschend ihre große, geplante Tour abgesagt hatte, fragen sich die Fans im Netz vor allem eines: Was sind die wahren Beweggründe der Musikerin? Nachdem sie selbst beteuert hatte, sie wolle mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, kommen immer wieder neue Gerüchte über weitere Gründe für die plötzliche Entscheidung auf. Demnach könnte nicht nur die angebliche Ehekrise mit Ben Affleck (51) ein Auslöser sein – das zumindest wollen einige wissen. Alle Infos zu J.Los Tour-Absage bekommt ihr im Promiflash-Video.



