Seltener Auftritt: Prince Jackson glänzt bei Preisverleihung

Michael Jacksons (✝50) Sohn Prince (27) zeigt sich nur zu besonderen Anlässen in der Öffentlichkeit. Bei der Verleihung der NAACP Theatre Awards lässt sich das älteste Kind des King of Pop nun doch blicken. Die Organisation setzt sich für soziale Gerechtigkeit in den USA ein. Auf einem Foto, das Mirror vorliegt, posiert er breit lächelnd vor dem Logo der Veranstaltung. Dabei präsentiert sich der Promi-Sprössling in einem schwarzen Anzug, kombiniert mit einem hellblauen Hemd. Seine Haare sind inzwischen ziemlich lang und bei dem feierlichen Anlass zu einem Zopf zusammengebunden.

Die drei Kinder des "Thriller"-Sängers haben auch heute noch ein sehr enges Verhältnis. Erst kürzlich besuchten Blanket (22), Paris (26) und Prince gemeinsam die Premiere von "MJ – The Musical" in London. Das Musiktheaterstück beschäftigt sich mit der Karriere des Sängers und verarbeitet viele seiner größten Hits. Neben dem Geschwister-Trio konnte sich die Erstaufführung in England über einen weiteren prominenten Gast freuen. Der renommierte Filmkomponist Hans Zimmer (66) zeigte sich auch auf dem roten Teppich.

Prince geht schon seit sieben Jahren mit seiner Freundin Molly Schirmang gemeinsam durchs Leben. Laut einem Insider, der gegenüber Us Weekly ausgepackt hatte, wären die beiden überglücklich in ihrer Beziehung und hätten keine Pläne, den nächsten Schritt zu gehen. Demnach ist also keine Verlobung der zwei Turteltauben zu erwarten. "Sie wollen dasselbe vom Leben und nehmen jeden Tag, wie er kommt", hatte der Insider ausgeplaudert. An seiner Liebsten würde der Sohn des verstorbenen Popstars besonders schätzen, dass sie sich überhaupt nicht für den Trubel in Hollywood interessiere.

Getty Images Prince Jackson, Paris Jackson und Blanket Jackson

Instagram / princejackson Prince Jackson und seine Freundin Molly

